ROMA - «Non sarà decisiva ma certamente molto importante». Questa l'istantanea di Simone Inzaghi alla vigilia della sfida contro il Celtic in programma questa sera a Glasgow, terza giornata dei gironi di Europa League. «Mancheranno tre gare, vedremo anche il confronto tra Cluj e Rennes ma sarà molto determinante per le sorti del girone» prosegue l'allenatore della Lazio che teme soprattutto l'ambiente che la squadra troverà questa sera al Celtik Park dove sono attesi 60mila spettatori: «Loro in casa hanno sempre fatto benissimo è una squadra da affrontare al meglio. Hanno questo meraviglioso pubblico che li trascina, un po' di differenza sulle prestazioni in casa la fa. Ma abbiamo fatto tanto per arrivare in Europa League e quindi faremo di tutto per onorarla». La squadra di Neil Lennon comanda il girone a 4 punti, appena dietro i biancocelesti a 3, l'allenatore prova a caricare la squadra: «Ne ho disputate parecchie da giocatore in questa cornice. Qui a Glasgow sarà bello per i miei ragazzi». Secondo Inzaghi bisogna ripartire dalla ripresa contro l'Atalanta: «Abbiamo dimostrato carattere come è successo spesso anche quest'anno. Mi prendo l'ottimo secondo tempo ma è stato inevitabile analizzare anche il primo. Di solito le approcciamo bene le partite e invece sabato non ci siamo riusciti anche per colpa dell'avversario. Il Celtic corre tantissimo, ma è una squadra anche dotata tecnicamente. Servirà la migliore Lazio e una grande partita». Senza Luis Alberto, affaticato, con Leiva e Parolo a centrocampo ci sarà anche Milinkovic-Savic che ha le idee molto chiare: «Personalmente ho iniziato meglio rispetto allo scorso anno. Spero di vincere l'Europa League per raggiungere direttamente la Champions». Il serbo non vede l'ora che arrivi il fischio d'inizio: «Se sarò della partita cercherò di trascinare la squadra perché voglio vivere l'atmosfera. Stiamo crescendo di partita in partita, daremo il massimo». Tante le voci di mercato che lo hanno visto protagonista anche nell'ultima sessione di mercato ma lui a Roma sta bene: «Sono al mio quinto anno con la Lazio, mi trovo bene, dobbiamo migliorare nella concentrazione e cambiare la mentalità dal primo minuto perché a volte non approcciamo nel modo migliore». Fronte formazione scelte fatte con Strakosha confermato in porta, linea difensiva dei tre formata da Bastos, Vavro e Acerbi. A centrocampo Lazzari e Jony sulle corsie esterne, nel mezzo Parolo, Leiva e Milinkovic con Correa, Caicedo a guidare l'attacco.

Giovedì 24 Ottobre 2019, 05:01

