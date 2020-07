Enrico Sarzanini

ROMA Nemmeno il tempo di pronunciare a gran voce la parola scudetto, che il tecnico della Lazio Simone Inzaghi si è dovuto subito ricrede; così, il big match contro la Juventus di questa sera allo Stadium, da scontro per il titolo è diventato una gara per racimolare punti utili per qualificarsi in Champions. Il più deluso di tutti è proprio l'allenatore biancoceleste che sembra quasi sconsolato: «Sicuramente l'avevo immaginata diversa. Purtroppo abbiamo avuto dei problemi dopo lo stop del campionato, ma andremo a fare una grandissima partita, senza alibi e senza pensare agli assenti». Ripartita dopo il lockdown a -1 dai bianconeri oggi la Lazio si trova a ben 8 punti di distacco dalla vetta frutto di un ruolino da incubo con quattro sconfitte, tre consecutive, due vittorie ed un pareggio: «Pensavamo di essere più vicini, a questo punto, ma dobbiamo andare avanti, ci manca ancora qualcosa per raggiungere il nostro grande obiettivo che manca da 13 anni al quale mancano tre punti». A un passo dalla Champions la Lazio dovrà guardare già al futuro: «Il prossimo anno giocheremo così tante partite ravvicinate e con la società ne stiamo parlando per cercare di fare meglio ma con molta tranquillità». Biancocelesti bestia nera della Juventus che hanno battuto 3-1 sia in campionato all'andata che in Supercoppa Italiana: «Sarà una bellissima partita e una gara difficilissima tra due squadre che hanno fatto un ottimo percorso. Mi sarebbe piaciuto giocare questa serie di partite con tutti i giocatori a disposizione». E infatti anche questa sera sarà emergenza totale: «Luis Alberto (problema ad un polpaccio senza lesione muscolare ndr) non sarà della partita per un problema fisico e dovermo fare a meno anche di Jony, Radu, Marusic, Leiva, Correa, Lulic e Patric». Probabile formazione: Strakosha, Bastos, Luiz Felipe, Acerbi, Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Parolo, D. Anderson, Caicedo, Immobile.

