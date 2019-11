Enrico Sarzanini

ROMA Nemmeno il tempo di esultare per avere in rosa il tandem più prolifico d'Europa formato da Immobile e Correa, Inzaghi ha dovuto fare subito i conti con l'emergenza in attacco. Un fulmine a ciel sereno per il tecnico della Lazio che nel momento migliore della squadra domani in Europa League sarà costretto ad inventarsi il reparto avanzato. L'ultima tegola è arrivata in allenamento ieri mattina quando Correa, già uscito dolorante dalla sfida di san Siro, è stato costretto a fermarsi per un dolore al polpaccio. Gli esami in Paideia hanno scongiurato un infortunio grave il Tucu ha riportato una contusione ma se non sarà al top difficilmente verrà rischiato. Problemi anche per Caicedo alle prese con un fastidio alla clavicola, lo stesso che sempre domenica a san Siro lo aveva costretto ad uscire dal campo dolorante. Gli esami hanno escluso fratture ma il fastidio è tanto e si deciderà se impiegarlo nelle prossime ore. Si profilano dunque gli straordinari per Ciro Immobile anche lui non al 100% che contro il Milan era uscito anzitempo per un piccolo fastidio al ginocchio. Anche per lui i controlli nella clinica di riferimento della Lazio hanno escluso problemi. Nella lista degli attaccanti c'è anche Adekanye ma Inzaghi non lo ritiene ancora pronto e difficilmente lo rischierà dall'inizio.

Tra le possibili soluzioni anche quella con Luis Alberto, l'uomo più in forma del momento, al fianco di Immobile in attacco.

Emergenza in avanti saranno altre due le assenze con cui dovrà fare i conti il tecnico che dovrà lasciare a riposo forzato sia Marusic che Radu entrambi alle prese con fastidi muscolari, straordinari per Lazzari dopo la bella prestazione contro il Milan. Nemmeno Lulic, affaticato, se la passa bene con Lukaku fuori dalla lista Uefa possibile una chance dall'inizio per Jony sulla fascia sinistra. Per il resto si aprirebbe una possibilità per Berisha o Parolo, considerata la squalifica di Cataldi, con Milinkovic-Savic e Leiva, anche lui no al top, a completare la mediana. Difesa tutta da disegnare, con il solo Acerbi certo di una maglia da titolare: Luiz Felipe, Vavro e Patric si giocano gli altri due posti a disposizione.

Mercoledì 6 Novembre 2019, 05:01

