Enrico Sarzanini ROMA - Minimo sforzo, massimo risultato, Una Lazio brutta, sporca

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA - Minimo sforzo, massimo risultato, Una Lazio brutta, sporca e cattiva espugna Frosinone grazie alla rete di Caicedo, aggancia la Roma al quinto posto e va a -1 dal Milan quarto.Dopo le due sconfitte contro Napoli e Juve, la Lazio ritrova il successo in campionato; tre punti fondamentali per riprendere la corsa verso il quarto posto come aveva auspicato Inzaghi alla vigilia. Biancocelesti che, complici i 120' in Coppa Italia contro l'Inter, sono meno lucidi ma portano a casa un risultato prezioso per la classifica e per il morale. Affaticato e soddisfatto a fine gara il tecnico Inzaghi: «La gara di Milano ha pesato e questo era prevedibile. Sapevo che avremmo sentito nelle gambe quella partita. Siamo stati meno brillanti e commesso qualche errore di troppo ma la squadra è rimasta lucida nonostante tutto la settimana si chiuda nella maniera migliore. Adesso giovedì ci toccherà tornare in campo contro l'Empoli per via di un calendario complicato che non ci farà recuperare tutte le energie».Da valutare diversi giocatori: «Immobile ha avuto un indolenzimento ma senza cambi è rimasto in campo. Luis Alberto invece ha sentito un fastidio dovrà essere valutato così come Correa che nella rifinitura ha sentito anche lui un dolore alla coscia. Speriamo perché non avremo nemmeno Parolo che sarà squalificato». Così facendo ci sarà più spazio per chi ha giocato di meno: «Il gruppo è quello che deve fare la differenza. Siamo in corsa su tre fortini e ci sarà spazio per tutti che si dovranno far trovare pronti. Dovrò essere bravo io a coinvolgere tutti e sono contento di chi è sceso in campo». Lazio quinta con la Roma ma è presto per fare calcoli: «In corsa per la Champions ci sono tutte squadre forti ed attrezzate. Atalanta e Milan non hanno l'Europa quindi hanno un piccolo vantaggio ma noi vogliamo andare avanti in tutto».Analisi senza troppi giri di parole quella di Marco Parolo: «Siamo stati meno brillanti del solito. Nel secondo tempo un po' di stanchezza ci ha penalizzato, non abbiamo sfruttato gli spazi che ci hanno lasciato». Soprattutto in avanti la squadra è sembrata meno cattiva: «Ciro era stanco, ci è mancata la voglia di partire e fargli male col secondo gol, se non lo segni soffri contro ogni squadra. Complimenti a chi è entrato e non giocava da tanto tempo, peccato per i due affaticamenti, speriamo non sia niente di che. Contava vincere ed accorciare la classifica, lo spirito c'è stato». In futuro servirà una squadra più concreta per continuare ad inseguire ilo sogno Champions: «Dobbiamo imparare a chiudere le partite prima e non soffrire. La corsa è lunga, vincere fa bene».riproduzione riservata ®