Enrico Sarzanini

ROMA - «Mi aspetto un colpo di coda». Nel giorno del suo 62° compleanno il presidente della Lazio Claudio Lotito punta la Coppa Italia. Deluso per la stagione al di sotto della aspettative, il numero uno biancoceleste spera che i suoi ragazzi gli facciano l'importante regalo: «Questa squadra può competere alla pari con tutti spiega a Lazio Style Radio -. Ad oggi purtroppo abbiamo una posizione in classifica che non rispecchia le nostre reali qualità ma mi auguro il colpo di coda finale che possa poi riscattare le qualità e l'organizzazione di questa società». Prima della gara contro l'Atalanta andrà a Formello per caricare tecnico e squadra, perché come spiega, «non molliamo niente» poi a bocce ferme sarà tempo di bilanci. Crede nella squadra e nel frattempo si gode una società sana e competitiva: «Siamo un club appetibile per i giocatori, una grande famiglia che può vedere al futuro senza la paura di non esserci». Un domani che Lotito auspica pieno di successi: «Sono il proprietario dal punto di vista giuridico, ma ho l'obbligo di tutelate la tradizione e la storia del club, dare forza e conseguire risultati sportivi anche a livello internazionale». E non solo come sottolinea: «Non si vive solo di trofei. La Lazio è molto attiva negli ospedali, nelle scuole. Abbiamo una grande responsabilità di amministrare un patrimonio sportivo che va conservato e tramandato, continuando a crescere costantemente. Vogliamo essere il futuro delle nuove generazioni». Lotito conferma di essere contrario alla Superlega: «Ci sono due filosofie: la prima è legata solo al business, la seconda rappresenta la passione dei tifosi che non vanno privati del conseguimento di grandi risultati. Non esiste che un club ricco conti di più. È finito il tempo dei servi della gleba». Da Formello si è rivisto Immobile che però potrebbe riposare così come Strakosha resta in forse la convocazione di Milinkovic, ancora alle prese con un problema al ginocchio.

