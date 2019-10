Enrico Sarzanini

ROMA - Mezz'ora per tornare decisivo. Jordan Lukaku si è ripreso la Lazio e lo ha fatto nella notte di Firenze, quella che ha rilanciato le ambizioni Champions della squadra biancoceleste adesso a -2 dal quarto posto occupato dal Napoli. Esordio stagionale per il belga che in 29' ha servito a Immobile l'assist per la rete del definitivo 2-1 poi si è procurato il calcio di rigore che Caicedo si è divorato. Jordan riparte dal Franchi, una seconda opportunità che non vuole lasciarsi sfuggire. «Molto contento per la vittoria di ieri e di essere tornato in campo» esulta l'esterno belga su Instagram pronto a giocarsi al meglio questa nuova opportunità concessa dal tecnico Inzaghi che in lui ha sempre creduto. Un tempo prima alternativa a Lulic è lentamente sparito dalla scena fino ad essere dimenticato. L'ultima gara lo scorso 20 gennaio contro il Napoli poi si è dovuto arrendere al dolore alle ginocchia che lo hanno costretto a subire ben due operazioni. In estate era ad un passo dal Newcastle, per fortuna di Inzaghi la società inglese lo ha rispedito a casa dove oggi ha dimostrato di valere molto più di quanto si è detto in tutti questi mesi. Soprannominato al suo arrivo alla Lazio nel 2016 «il fratello sbagliato» - con riferimento al ben più noto Romelu, oggi attaccante dell'Inter in campo aveva fatto ricredere tutti con l'acuto in Supercoppa contro la Juve quando servì a Murgia la palla della vittoria finale. Dall'Olimpico al Franchi di cose ne sono successe, Lukaku è caduto più volte per poi rialzarsi e da domenica sera è diventato il nuovo vice Lulic, scalzando il tanto sbandierato Jony che fino a oggi ha deluso le aspettative. Esulta Lukaku ma soprattutto Inzaghi che nel momento più importante della stagione può contare su una freccia in più nel suo arco. Contro Torino e Milan per continuare a cullare il sogno della qualificazione in Champions servirà la migliore Lazio, se poi la squadra dovesse passare il turno in Europa League l'allenatore è pronto ad inserirlo nuovamente nella lista Uefa, ad agosto escluso semplicemente perché non aveva partecipato al ritiro. Più un gesto di protezione che una bocciatura adesso Lukaku è tornato ed è pronto a riprendersi la scena. A sorpresa infine una giornata di squalifica a Vavro per l'atteggiamento provocatorio a fine gara «nei confronti dei tifosi avversari».

riproduzione riservata ®

Martedì 29 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA