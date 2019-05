Enrico Sarzanini

ROMA Mai come in questo momento Simone Inzaghi è lontanissimo dalla Lazio. Se quello della Juve era stato un timido sondaggio, il Milan fa sul serio. Tutto merito di Paolo Maldini che ha nel tecnico biancoceleste la sua prima scelta, subito dopo c'è Giampaolo che, guarda caso, ha chiesto al presidente della Sampdoria una settimana di tempo prima di firmare il rinnovo di contratto.

Già tre gli incontri tra Lotito ed Inzaghi e non si è ancora arrivati ad un punto di incontro. Ballano oltre all'accordo contrattuale anche e soprattutto le garanzie tecniche sul quale il tecnico non è disposto a fare un passo indietro: per restare a Roma vuole che venga allestita una squadra in grado di poter puntare alla qualificazione in Champions. Per questo ha consegnato alla dirigenza una lista con i giocatori che dovranno essere reperiti sul mercato per costruire la squadra del futuro. La situazione vive un momento di stallo, Inzaghi attende sviluppi anche se Lotito non aspetterà all'infinito e pur di trattenere il suo pupillo, è disposto a fargli firmare un contratto di due anni, prolungando sostanzialmente quello in essere di un'altra stagione.

Il Milan punta forte su Inzaghi (pronto un triennale a 2,5 milioni a stagione), in casa rossonera c'è la convinzione di poterlo annunciare già all'inizio della prossima settimana, ma prima bisognerà superare l'ostacolo Lotito. Per questo Maldini, che sta portando avanti la trattativa, ieri sarebbe venuto a Roma per trattare la buonuscita di Inzaghi: il presidente della Lazio forte del contratto chiede un indennizzo per liberare l'allenatore. Insomma sono ore decisive per il tanto atteso domino delle panchine, una volta riempita la casella rossonera le altre società si muoveranno di conseguenza. Lotito segue con attenzione Giampaolo, che piace molto anche al diesse Tare, anche se il preferito è De Zerbi del Sassuolo con cui ci sarebbero già stati dei contatti preliminari, l'allenatore avrebbe dato l'eventuale disponibilità al trasferimento in biancoceleste anche se ieri ha precisato: «Non ho parlato con nessuno, qui sto bene ma dovrò incontrarmi con il patron Squinzi per capire bene quali siano i suoi progetti». Sempre vive le strade che portano a Mihajlovic e Liverani.

riproduzione riservata ®

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA