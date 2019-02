Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA Luci a San Siro, la Lazio si regala una serata magica e centra per il terzo anno di fila le semifinali di Coppa Italia dove incontrerà il Milan, rivincita della sfida che lo scorso anno costò ad Inzaghi la finale con la Juve. Serata dalle mille emozioni per il tecnico biancoceleste che sfata anche il tabù big e supera l'Inter ai rigori al termine di un match infinito.La Lazio domina a tratti la gara ma sotto la porta è troppo sprecona ed è costretta ai supplementari. Le squadre sono stanche, quasi rassegnate ma in un sussulto d'orgoglio ci pensa Immobile a regalare il meritato vantaggio ai biancocelesti dopo un bel dialogo con il neo entrato Caicedo. Quando sembra ormai fatta, una follia di Milinkovic, che commette fallo all'ultimo secondo su D'Ambrosio in area, concede a Icardi la possibilità di rimettere tutto in parità dal dischetto.E' il preludio ai calci di rigore, Strakosha sugli allora all'inferno ci va l'ex giallorosso Nainggolan che sbaglia il rigore decisivo consentendo a Leiva di regalare alla Lazio le semifinali e di tornare a vincere dopo due immeritate sconfitte di fila. Soddisfatto Inzaghi che contro ogni pronostico ha schierato tutti i titolari: «Abbiamo meritato questa qualificazione perché i ragazzi hanno messo tutto in campo dopo i 90' di fuoco con la Juve». Il tecnico adesso vede un futuro roseo: «Può essere la svolta per quello che hanno fatto vedere i ragazzi in campo. L'arbitro? Ho visto tante cose ma ci dobbiamo abituare...».Tra gli eroi della serata c'è sicuramente Ciro Immobile che va giù duro: «Abbiamo strameritato questa qualificazione. C'era stata rubata fino al 120, dalla panchina dicevano che il tempo era finito quando è stato assegnato il rigore e se c'era una squadra che doveva vincere questa è sicuramente la Lazio». L'attaccante ha corso per tutta la gara senza mai mollare: «Ci metto il cuore, la cosa che mi piace di più è giocare a calcio. Contro il Milan speriamo di fare la rivincita dello scorso anno. In campionato contro il Napoli abbiamo meritato di perdere, contro la Juve no e stasera ci siamo ripresi quello che meritavamo. Ora pensiamo al Frosinone». Sulla gara che si giocherà lunedì è intervenuto il presidente ciociaro Stirpe: «Dovremo scalare una montagna ha detto a Radio Radio - e non sarà facile ma proveremo a fare la partita della vita».riproduzione riservata ®