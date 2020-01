Enrico Sarzanini

ROMA «Lo scudetto è un discorso che non ci riguarda». Parola del diesse biancoceleste Igli Tare che, al salone d'onore del Coni dove si sono celebrati i festeggiamenti per i 120 anni della Polisportiva fondata il 9 gennaio 1900 da Luigi Bigiarelli, al quale è stato anche intitolato il premio consegnato alle eccellenze del mondo Lazio, ha indicato senza facili esaltazioni la strada che dovrà percorrere la Lazio. «Sognare è bello ma io sono un professionista e cammino con i piedi per terra, certo se poi ci dovessimo trovare a lottare per qualcos'altro nelle ultime giornate allora non ci tireremo indietro ma l'obiettivo reale è la Champions e non dobbiamo mai perderlo di vista» prosegue l'albanese, certamente uno dei protagonisti della crescita esponenziale della società biancoceleste. La sua avventura nasce nell'estate del 2008 grazie ad un'intuizione del presidente della Lazio Claudio Lotito: entrato nel suo ufficio per firmare un rinnovo da calciatore ne uscì da direttore sportivo. Inizio difficile e pieno di critiche, oggi Tare nel suo ruolo è uno dei migliori, capace in questi oltre 10 anni di attività di mettere a segno diversi colpi, ma soprattutto di regalare plusvalenze che sono poi risultate decisive per fare il definitivo salto di qualità e che hanno consentito allo stesso Lotito negli anni di potere aumentare sempre di più il budget per rinforzare la squadra. Tare, che parla fluentemente sei lingue (albanese, italiano, inglese, tedesco, spagnolo e greco), ha una rete di suoi osservatori in giro per il mondo ma è lui in prima persona a scovare i talenti in giro per campionati esteri. Una volta individuato il giocatore studia i filmati ma traccia anche un profilo umano considerato fondamentale sia da lui che da Lotito. Tanti i giocatori che ha scoperto da Lulic, passando per Hernanes, Felipe Anderson e De Vrij, fino a Keita, Strakosha ma soprattutto Milinkvic-Savic uno dei centrocampisti più ambiti d'Europa. Mercato aperto se ci saranno occasioni la Lazio non se le farà sfuggire, Tare guarda alla gara contro il Napoli: «Vincere farebbe capire che abbiamo battuto un'altra grande ma soprattutto dare continuità a questo record di vittorie consecutive».

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

