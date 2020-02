Enrico Sarzanini

ROMA Leader, trascinatore ma soprattutto decisivo. Come urlavano i 100 milioni di euro chiesti qualche anno fa dal presidente Claudio Lotito. Sergej Milinkovic-Savic è l'uomo copertina della Lazio che stupisce tutti. Da trequartista a tuttocampista la sua è stata un'ascesa esponenziale. Oggi il possente centrocampista serbo è l'anima della squadra di Inzaghi tecnico che in questi quattro anni lo ha forgiato fino a farlo diventare un campione. Ci aveva visto bene il diesse Tare cinque anni fa quando lo andò a scovare al Genk, adesso Juventus ed Inter, che negli anni passati ci avevano fatto un pensierino, si stanno mangiando le mani perché il suo valore, che due stagioni fa era crollato per via di un'annata un po' sotto tono, adesso è nuovamente schizzato alle stelle. Ho meno armi per trattenerlo aveva ammesso in estate il patron biancocelste Lotito, ci ha pensato Inzaghi a trovare gli argomenti giusti per convincerlo a restare alla Lazio, mettendo sul piatto per lui un ruolo da protagonista assoluto, per andare in Champions abbiamo bisogno di te gli aveva detto.

Il gol-vittoria contro l'Inter è solo l'ultima di una serie di reti decisive messe a segno con la Lazio perché Milinkovic non fa mai gol banali: lo scorso maggio aveva trovato la rete del 2-1 contro la Juventus in campionato (la partita finì 3-1, ndr), un tiro di potenza che fece venire giù lo stadio Olimpico e lasciò di stucco i giocatori bianconeri. Nella finale di Coppa Italia vinta lo scorso maggio dai biancocelesti 2-0 contro l'Atalanta fu proprio lui a sbloccare con un preciso colpo di testa. Leader e trascinatore Milinkovic è entrato nel cuore dei tifosi, tutto merito del suo fare da spaccone che sui social spopola: ieri ad esempio il sergente, come si fa chiamare dai compagni per il saluto militare che fa ad ogni gol, ha postato su Instagram una foto che lo ritrae vestito da centurione romano davanti al Colosseo accompagnata dalla scritta Affrontate la settimana con la carica con cui il sergente affronta la partita. Milinkovic sa di essere un campione ma ha sposato in pieno la filosofia dettata da Inzaghi dove il gruppo viene prima del singolo come ha sottolineato lui stesso al termine della vittoria sull'Inter: «Non c'è solo la mia firma ma quella di tutta la squadra. Siamo una famiglia e si vede in campo, speriamo di restare su questa strada». Determinazione ma anche lucidità, alla faccia di chi lo aveva additato come un giocatore spocchioso: «Lo scudetto non è un obbligo, l'obiettivo resta la Champions League, ma se restiamo là, proveremo anche a vincere lo scudetto. La Juventus deve sapere che non molliamo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Febbraio 2020, 05:01

