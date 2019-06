Enrico Sarzanini

ROMA - «Le parole di Lotito non mi sono piaciute». Senza troppi giri di parole Luis Alberto va dritto al punto. A scatenare la reazione del giocatore una recente intervista del presidente biancoceleste che, alla domanda sulla permanenza dello spagnolo alla Lazio, è stato molto chiaro: «Vediamo. Se c'è una cosa che nel mondo del calcio non manca sono i giocatori». Un concetto spesso utilizzato dal patron ma che è stato evidentemente poco gradito al giocatore che si è sfogato con un cronista di Abc de Sevilla: «In questo periodo non ho voluto né parlare né rilasciare interviste, oggi lo faccio perché devo dire quello che penso. Sembrava che due giorni fa fossi incedibile, adesso invece no. Vedremo cosa succederà». Poi se possibile rincara la dose: «Ci sono cose che non capisco. Non riesco a comprendere quello che ha detto Lotito, mi dà fastidio. Non va bene. Abbiamo vinto due trofei, così rischi di non valorizzare i tuoi giocatori». Parole che non sono piaciute affatto al Presidente Lotito che in questi anni ha sempre dato grande fiducia al giocatore (al quale nel 2018 è stato adeguato anche il contratto a 2 milioni bonus esclusi fino al 2022) che invece, lo scorso anno, sarebbe volentieri tornato al Siviglia salvo poi ripensarci. Tutto merito di Simone Inzaghi con cui il rapporto è idilliaco. Il tecnico nonostante i diversi malanni accusati dal giocatore, che spesso non ha giocato nonostante l'ok dello staff medico perché non si sentiva al top della forma, gli ha chiesto di restare anche per la prossima stagione: «Il Siviglia non mi ha chiamato racconta Luis Alberto -. Ma ci sono stati dei contatti con il mio agente. Io sono tranquillo. L'unico che mi ha chiamato è stato Simone Inzaghi. Mi ha detto che sono importante per il suo progetto, vorrebbe che continuassi con lui. Con il mister ho un rapporto che va oltre al calcio, dal 9 luglio in ritiro continueremo a parlare». Chissà che queste dichiarazioni però non cambino le strategie societarie, Luis Alberto sogna sempre il Siviglia: «Lopetegui sa come ottenere il meglio da me. Mi conosce bene, è un tecnico che cura molto l'aspetto psicologico».

Intanto Lucas Leiva ha vinto il sondaggio lanciato dalla Lazio su Twitter per nominare il Player of the Season. Il brasiliano per il secondo anno di fila si è aggiudicato il premio grazie alla schiacciante vittoria con il 94% dei voti.

Giovedì 20 Giugno 2019, 05:01

