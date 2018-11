Enrico Sarzanini ROMA Lazio in paradiso e Marsiglia all'Inferno. I biancocelesti

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA Lazio in paradiso e Marsiglia all'Inferno. I biancocelesti bissano il successo ottenuto in Francia e grazie al 2-1 strappano il biglietto dei sedicesimi di Europa League con due turni di anticipo condannando Garcia all'eliminazione. Per l'ex giallorosso la quarta sconfitta di fila che lo mette sul banco degli imputati, Inzaghi si gode le reti di Parolo e Correa che hanno risolto una gara tutt'altro che facile riaperta nel finale dalla rete di Thauvin e dai 5' di recupero dati dall'arbitro e molto contestati dai tifosi.Il tecnico biancoceleste esulta e guarda già al campionato: «Non era facile e lo avevamo detto anche subito dopo i sorteggi: i francesi sono i finalisti dell'ultima edizione e nonostante il crollo a Francoforte abbiamo reagito nel migliore dei modi e ora siamo ai sedicesimi. Vorremmo arrivare primi nel girone ma la testa adesso è al campionato». Poi i complimenti alla squadra: «Abbiamo fatto sei punti con il Marsiglia che è una squadra forte e lo ha dimostrato ma è già il secondo anno che approdiamo ai sedicesimi con due gare di anticipo e non è poco».Il tecnico è rimasto impressionato da Milinkovic: «Sta avendo una crescita costante e lo ha dimostrato anche questa volta. Luis Alberto? Ha avuto un problema fisico ma presto tornerà protagonista».Tra i migliori Correa che ha festeggiato la sua prima gara da titolare all'Olimpico con un gol: «Sono sempre pronto e concentrato. Dall'inizio è più bello giocare ma quando sono in panchina sono comunque utile. Per noi questa competizione importante». A sbloccare la gara è stato Parolo: «Passare il turno era il nostro obiettivo, ora con il Francoforte vogliamo giocarci il primo posto perché vogliamo la finale. L'ho già detto: bisogna migliorare e fare l'ultimo step per diventare definitivamente una grande squadra». In vista di Sassuolo da valutare Caicedo che ha dato forfait all'ultimo ed è andato in Paideia per accertamenti: «Ha accusato un risentimento all'adduttore sinistro ha spiegato il medico sociale Rodia e dovremo valutarlo. Leiva e Badelj? Saranno importanti le prossime ore».riproduzione riservata ®