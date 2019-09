Enrico Sarzanini

ROMA Lazio, Argentina e rinnovo. Joaquin Correa si è preso tutto. Sono bastati 14 mesi all'attaccante biancoceleste per diventare protagonista. Tornato un anno fa in Serie A, dove nel 2015-16 aveva vissuto un'annata in chiaroscuro con la maglia della Sampdoria, l'argentino dopo un anno di fatiche si è consacrato. Terminata la scorsa stagione con il 2-0 che ha chiuso il discorso contro l'Atalanta in finale Coppa Italia Correa ha iniziato quella nuova mettendo al sicuro la vittoria a Genova contro la Samp alla prima di campionato. Un ruolino che non è passato inosservato al ct dell'Argentina Lione Scaloni che lo ha premiato con la convocazione: buona la prova nell'amichevole contro il Cile terminata 0-0, adesso spera in un'altra chance con il Messico di questa notte. Il resto lo farà la Lazio pronto a premiarlo con il rinnovo di contratto fino al 2024 ed uno stipendio che passerà dagli attuali 1,5 milioni netti a stagione a 2. Il patron biancoceleste Lotito e il diesse Tare hanno già incontrato il suo agente Lucci e a fine mese arriverà l'annuncio con una importante novità: nell'accordo ci sarà una clausola rescissoria da circa 75 milioni di euro. Tutto per la gioia di Simone Inzaghi bravo un anno fa prima farlo maturare poi a dargli fiducia infine a renderlo pedina fondamentale dello scacchiere della Lazio. Attaccante esterno El Tucu adesso vuole superare lo score della scorsa stagione quando in campionato toccò quota 5 reti. L'inizio è stato promettente anche se il derby ha lasciato l'amaro in bocca all'argentino che a fine gara aveva fatto autocritica: «Sono un po' arrabbiato, ma anche contento perché giocando così arriveranno tante vittorie aveva detto - in ogni caso devo migliorare tantissimo. Sono il più grande critico di me stesso, ma do sempre il massimo. Poi cerco di puntellare tutti i difetti del mio gioco, come essere più incisivo sotto porta e segnare più gol». Per pensare alla Lazio però ci sarà tempo, la testa di Correa adesso è tutta rivolta alla nazionale argentina: «Sono felicissimo, per me è un sogno e un orgoglio. Questa convocazione è merito di compagni, mister e tifosi che mi hanno accolto alla Lazio come un figlio». Così sul ct Scaloni: «L'ho conosciuto a Siviglia, quando giocavo da esterno destro a centrocampo. Con questa maglia si hanno grandi responsabilità ed io posso dare tanto al mio Paese».

riproduzione riservata ®

Lunedì 9 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA