Enrico Sarzanini ROMA La tanto attesa settimana di Milinkovic è arrivata.

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA La tanto attesa settimana di Milinkovic è arrivata. Nelle prossime ore l'agente del serbo Mateja Kezman sarà a Roma per fare il punto con il patron Claudio Lotito. La società biancoceleste non ha mai messo sul mercato il serbo ma il numero uno della Lazio ha comunque fissato il prezzo: 150 milioni di euro. Eccola la cifra che servirà per strapparlo a Inzaghi che in questi giorni ha intensificato i contatti telefonici con Milinkovic in vacanza dopo l'eliminazione al Mondiale. Il centrocampista non ha chiesto di andare via, concetto ribadito anche al tecnico biancoceleste, a Roma si trova bene e sarebbe contento di giocare un'altra stagione con la Lazio ma di fronte ad offerte eccezionali saluterà. Kezman metterà sul tavolo di Lotito tutte le offerte, in particolare quelle di Real Madrid e Barcellona e solo dopo si deciderà cosa fare. Nonostante i tanti rumors la pista che porta alla Juventus nelle ultime ore si è raffreddata, ecco perché si è nuovamente inserito il Manchester United che potrebbe addirittura sacrificare Pogba pur di arrivare al serbo. Tra i tanti dubbi la certezza è che viste le cifre in ballo la questione non verrà risolta in tempi brevi. Capitolo Immobile, l'attaccante resterà alla Lazio. La società non ha gradito la cena tra l'agente e il diesse del Milan Mirabelli che ha ufficializzato l'interesse del Milan verso l'attaccante. Tare ha già avuto un chiarimento telefonico con il procuratore poi ne parlerà a voce con Immobile che sulla questione l'altro giorno a Sky si è mostrato vago, atteggiamento che ha infastidito il club. L'attaccante, che lo scorso anno superando quota 20 gol ha raggiunto il bonus da 200mila euro in più sui 2 milioni di stipendio, vorrebbe un ritocco sull'ingaggio che Lotito è pronto a riconoscergli. Oggi alle 15 a Formello verrà presentato il ritiro estivo di Auronzo di Cadore in programma dal 15 al 28 luglio.Infine, Anderson che su Twitter rompe gli indugi sul suo futuro: «Viva gli addii e tutto quello che ci insegnano». Il passaggio al West Ham è a un passo.riproduzione riservata ®