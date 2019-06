Enrico Sarzanini

ROMA La sua vita è la Lazio e per lui è già pronto un futuro da dirigente. Stefan Radu si appresta a vivere la stagione numero 12 con la maglia biancoceleste poi, una volta appesi gli scarpini al chiodo, potrà infilare la giacca e iniziare la sua seconda vita a Formello. Non c'è una data prestabilita: il difensore ha recentemente rinnovato il contratto fino al 2021 e fino a quando se la sentirà la domenica continuerà a scendere in campo. Con Lotito il rapporto è speciale, per lui è già pronta una scrivania al centro sportivo della Lazio, possibile che segua le orme di Igli Tare che il presidente biancoceleste ha trasformato da attaccante in diesse, facendolo diventare uno dei dirigenti più appetiti del panorama europeo. Non c'è fretta perché prima di appendere gli scarpini al chiodo Radu vuole continuare a scalare la classifica dei giocatori più presenti con la maglia della Lazio: arrivato al terzo posto a quota 348 gare giocate adesso punta il podio dove ci sono Favalli (401), Wilson (394) e Negro (376). Il resto lo hanno fatto i trofei messi in bacheca che lo hanno inserito di diritto nella storia della società biancoceleste: 558' giocati nelle finali, secondo solo a Nesta (630') e Favalli (720') ne ha disputate ben sette conquistando cinque trofei (Tre Coppe Italia e due Supercoppe italiane).

A chi qualche anno fa lo dava per finito Radu ha risposto sul campo: due anni fa 41 presenze tra campionato e Coppe nell'ultima stagione a 32 anni ha toccato quota 33 gare giocate. Tutto merito della sua affidabilità, perché bravo a ricoprire tutti i ruoli della difesa ma anche della sua leadership dentro e fuori dal campo che lo ha reso un elemento imprescindibile dello spogliatoio. Poco avvezzo a taccuini e telecamere, tiene molto alla sua privacy e vive tra Formello e la sua casa al Fleming con la famiglia, quartiere storicamente biancoceleste. Con i tifosi ha un legame indissolubile: tra i protagonisti del 26 maggio 2013 (finale di Coppa Italia Lazio-Roma vinta dai biancocelesti) spesso festeggia sotto la Curva Nord cantando a squarciagola i cori dei tifosi.

Mercoledì 12 Giugno 2019, 05:01

