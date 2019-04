Enrico Sarzanini

ROMA - La statistica è di quelle preoccupanti: la Lazio ha subito quasi la metà dei gol (13 su 30) negli ultimi 20'. Il dato, evidenziato da Lazio Page, deve far riflettere soprattutto alla luce della sconfitta contro la Spal a Ferrara, un punto perso che a fine stagione potrebbe pesare come un macigno. Riapparsi i fantasmi del pareggio di Crotone rimediato un anno fa alla penultima giornata, in cui la squadra biancoceleste si divorò il match point per entrare in Champions per poi perdere la qualificazione all'ultima giornata nello scontro diretto con l'Inter, Inzaghi dopo la sconfitta ha provato a scuotere la squadra lanciando un messaggio chiaro: «Dobbiamo essere più cattivi sotto porta e se non rilisciamo a vincere non dobbiamo perdere». Resta il dato che ha fatto scattare l'allarme a Formello e ripetutosi già in ben cinque occasioni; cinque gare in cui la squadra biancoceleste ha ottenuto un solo punto sui 15 disponibili. Origine del male fu il derby perso 3-1 contro la Roma nel girone di andata: sotto al 45' del primo tempo i biancocelesti riuscirono a pareggiare al 67' grazie ad Immobile salvo poi crollare sotto i colpi di Kolarov e Fazio al 71' e all'87'. Due invece le rimonte subite dai biancocelesti: la prima contro la Sampdoria all'Olimpico dove, sotto per la rete di Quagliarella, i biancocelesti riuscirono a ribaltare la gara grazie alle reti di Acerbi ed Immobile ma subirono la rete del 2-2 di Saponara al 99'. Andò molto peggio a Marassi dove, avanti nel primo tempo con Badelj, la Lazio crollò nel finale sotto i colpo di Sanabria, al 75' e Criscito che al 90' regalò un'insperata vittoria ai rossoblù. In mezzo a queste due gare l'altra sconfitta 2-1 con la Juve anche in questo caso maturata nei 20' finali con Cancelo (74') e Ronaldo (88') che rimediarono all'autorete di Emre Can. Domenica all'Olimpico arriva il Sassuolo ancora invischiato nella lotta per non retrocedere, la Lazio ha un'altra occasione per dimostrare di essere diventata davvero grande.

