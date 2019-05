Enrico Sarzanini

ROMA - La sconfitta contro l'Atalanta lo ha mandato su tutte le furie. Il presidente Claudio Lotito adesso vuole la Coppa Italia. Il numero uno biancoceleste in questi giorni è atteso a Formello con un solo scopo: caricare la squadra in vista della finale del 15 maggio contro l'Atalanta. Il trofeo, che garantisce l'ingresso ai giorni di Europa League a rischio in campionato, diventa l'ancora di salvezza della stagione. Un concetto che Lotito ha già detto al tecnico e che ribadirà nei prossimi giorni alla squadra nel centro sportivo biancoceleste. Tutto o niente da questa partita dipenderà il futuro della squadra che, in caso di sconfitta, verrebbe rivoluzionata, anche perché restare fuori dall'Europa porterebbe nelle casse della società il 20% in meno di introiti. Una cifra importante per una società che, complici i rinnovi da top player di Immobile e Milinkovic che hanno superato i 3 milioni netti a stagione, ha aumentato il monte ingaggi. Vincere la Coppa Italia inoltre vorrebbe dire incassare 5,3 milioni di euro, 2 in più rispetto all'eventuale sconfitta; più i premi europei si sale a 25 milioni. Tutti in discussione dunque, allenatore compreso, il diesse Tare e il general manager Angelo Peruzzi in questi giorni hanno cercato di motivare un gruppo che ha in testa solo la finale. In primis il tecnico che domenica a Cagliari deciderà la formazione proprio in vista della finale. Quasi certo il forfait di Milinkovic, che anche ieri ha lavorato a parte a causa del fastidio al collaterale del ginocchio che lo tormenta dopo l'infortunio, per il secondo giorno di fila Immobile non si è visto a Formello. L'attaccante lamenta un affaticamento alla coscia e lo staff medico lo sta gestendo per evitare brutte sorprese. Per questo se non sarà al 100% l'attaccante resterà a Roma e anche lui punterà direttamente alla sfida di mercoledì. Recuperato Radu, che era fermo per una distorsione alla caviglia, Inzaghi dovrà decidere se rischiarlo, stesso discorso per Strakosha che è rimasto fermo per una tallonite. Presentata intanto via social la maglia celebrativa della finale: sulla manica sinistra, in corrispondenza delle ali dell'aquila stilizzata, c'è la scritta Con l'Aquila sul Petto e poi ancora un omaggio all'Inno d'Italia che sarà suonato prima della partita. Fronte biglietti superata quota 45mila.

© RIPRODUZIONE RISERVATA