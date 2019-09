Enrico Sarzanini

ROMA La sconfitta a Ferrara contro la Spal ha lasciato il segno. In 90' la Lazio è ripiombata nell'incubo delle rimonte, quelle che nelle ultime due stagioni hanno compromesso il cammino in Champions. «Non siamo ancora una grande squadra» ha sentenziato Simone Inzaghi al termine del match prendendosi tutte le colpe per l'inaspettato scivolone, il mea culpa non è comunque bastato a mitigare la delusione dei tifosi biancocelesti. «Commettiamo gli stessi errori da un anno fa» il laconico commento di capitan Lulic. Chiaro il riferimento del centrocampista all'ultima stagione, quella chiusa all'ottavo posto in classifica e salvata con la vittoria in finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. I numeri dell'ultimo campionato d'altronde sono impietosi e fotografano alla perfezione il tallone d'Achille della Lazio che nelle 38 gare totali è stata rimontata per ben 8 volte subendo la bellezza di 16 reti. Come se non bastasse, ed è questo il dato che rende tutto molto più chiaro in chiave qualificazione Champions, queste rimonte sono costate alla squadra di Simone Inzaghi ben 18 punti. Facile ipotizzare che con un po' più di attenzione la squadra l'anno scorso avrebbe potuto avere almeno 10 punti in più che l'avrebbero proiettata al quarto posto in classifica. Se poi si torna indietro di due stagioni, con la rimonta a Salisburgo costata la semifinale di Europa League e all'ultima giornata in campionato che promesse l'Inter in Champions, il dado è tratto.

A Formello ci si interroga sul nuovo scivolone ed è proprio l'andamento degli ultimi anni a preoccupare il presidente Lotito che non ha gradito il passo falso di Ferrara e che sulle ambizioni della squadra, in estate, è stato esplicito: «Possiamo lottare per il quarto posto». Un chiaro messaggio ai giocatori e all'allenatore che dovranno cancellare sul campo la sconfitta.

Ieri sui social e nelle radio addetti ai lavori e tifosi si sono interrogati sul perché dell'ennesimo black out, Bruno Giordano ha una sua teoria: «Ci sono dei difetti strutturali dentro la squadra - ha spiegato a Radio Sei - se un comportamento si ripete significa che allenatore e giocatori non riescono a migliorare».

Nessuna critica sulle scelte tecniche di Inzaghi al quale però si sente di fare un appunto: «Dopo la querelle estiva sul contratto mi aspettavo arrivassero rinforzi importanti, di qualità e quantità e invece niente, tant'è che 3 acquisti su 4 stavano in panchina». Sulla stessa linea di pensiero l'altro ex Roberto Rambaudi: «Le colpe sono in primis della società, poi dei giocatori ed infine dell'allenatore. Dicevamo dall'inizio dell'estate che la Lazio doveva essere rinforzata. Servivano giocatori che aiutassero quelli che già ci sono a crescere: Per me è una squadra forte ma devi raggiungere l'obiettivo».

Martedì 17 Settembre 2019

