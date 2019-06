Enrico Sarzanini

ROMA La rivoluzione ci sarà ed avrà inizio in difesa. Sarà un'estate rovente per il diesse della Lazio Igli Tare che dovrà consegnare ad Inzaghi una squadra che possa ambire alla qualificazione in Champions. Obiettivo principale ricostruire un reparto che nelle ultime stagioni non si è dimostrato all'altezza salvo qualche singolo giocatore che ha mostrato un rendimento costante. Su tutti, manco a dirlo Francesco Acerbi che lo scorso anno ha dovuto saltare la gara del San Paolo contro il Napoli perché squalificato. Per il resto Inzaghi è stato spesso costretto a cambiare i protagonisti, per infortuni, squalifiche o semplicemente perché non si sono rivelati all'altezza. In continua crescita Luiz Felipe che sarà promosso titolare inamovibile, nella lista di partenza ci sono Patric, Durmisi e Wallace con l'incognita legata a Bastos. L'angolano, fresco di convocazione in Nazionale, ha avuto un finale di stagione più che positivo ed Inzaghi è pronto a puntare ancora su di lui ma qualora dovesse arrivare l'offerta giusta che consentisse alla società di fare plusvalenza (fu pagato 5 milioni, ndr) sarà sacrificato. Per questo motivo il tecnico ha chiesto due innesti di livello: sfumato sul nascere Izzo, che il Torino considera incedibile, piacciono sia Bonifazi, che dopo una stagione alla Spal tornerà proprio in maglia granata e Bruno Viana dello Sporting Braga. Resta viva l'opzione Romero ma solo qualora la Juventus trovasse l'accordo per Milinkovic.

Altro capitolo la questione Radu. Il giocatore viene da due stagioni molto positive ed ha ancora due anni di contratto vista la recente firma sul rinnovo. La Lazio punta su di lui ed è pronta anche a dargli un ruolo dietro la scrivania ma per riconoscenza è disposta a lasciarlo andare a chiudere la sua esperienza sul campo altrove per poi riabbracciarlo da dirigente.

In attesa che vengano definiti gli ultimi dettagli per l'arrivo dell'ala spagnola Jony, di proprietà del Malaga i biancocelesti sono pronti a riscattare Romulo dal Genoa come ha confermato il dg rossoblù Perinetti: Rimangono una decina di giorni ha detto a Radio sei - ma da quanto ho capito dovrebbero riscattarlo. A meno che Tare non trovi un giovane da quella parte, ma penso che alla fine rimanga in biancoceleste.

Giovedì 13 Giugno 2019, 05:01

