Enrico Sarzanini

ROMA - «La nostra grande forza è il gruppo. A due giorni dall'atteso derby contro la Roma Marco Parolo ribadisce un concetto molto caro al tecnico Inzaghi al quale non è mai piaciuto personalizzare vittorie e successi. La rinascita biancoceleste d'altronde è tutta racchiusa nelle parole del centrocampista che svela qualche segreto sull'allenatore biancoceleste: Quando si gioca, si ha sempre l'obiettivo di vincere ha detto a TG2 Italia -. Si cerca di studiare le mosse, preparare le contromisure ed è per questo che l'allenatore coinvolge anche lo staff. Con un lavoro di gruppo e di squadra ci si possono togliere tante soddisfazioni. Quelle che con Inzaghi in questi anni sono arrivate grazie alle vittorie in Coppa Italia e in Supercoppa, secondo Parolo la strada intrapresa è quella giusta e regalerà alla squadra altre soddisfazioni: La nostra grande forza, quella che ci sta facendo emergere, che ci sta regalando grandi soddisfazioni è che da anni si sta creando uno spirito di gruppo e che siamo tutti uniti per un unico obiettivo. L'altro segreto è il clima sereno che si è creato nello spogliatoio, nessun muso lungo, i giocatori si sostengono l'uno con l'altro e affrontano i problemi in maniera diretta: Quello che succede in campo, magari qualche problema con il compagno, poi finisce qui. Nello spogliatoio si cerca di avere il clima giusto, la tranquillità, e magari si fa una cena tutti insieme per sdrammatizzare. Quella è la base per una grande stagione. Quando c'è qualche rancore, qualcosa di non detto, si rischia di portarseli dietro e creare qualche problema sul terreno da gioco. Lulic, capitano Parolo è il suo vice ma quella che sta nascendo è una squadra formata da tanti leader: Leiva si sta inserendo, pian piano sta prendendo responsabilità anche lui. È entrato con i piedi per terra, ma ora ha un ruolo importante. Poi c'è Radu che è una colonna portante della squadra, speriamo possa raggiungere il record di presenze. Tutto senza dimenticare i più giovani come Danilo Cataldi che, dopo aver girovagato per l'Italia, è tornato alla Lazio maturo al punto giusto e adesso sogna di chiudere la sua carriera nella squadra per cui ha sempre fatto il tifo: È un giovane di Roma che sta diventando sempre pi leader. Conosce bene l'ambiente, ha dovuto confrontarcisi nel corso della sua crescita. Se non è controllato, può essere controproducente.

Venerdì 24 Gennaio 2020, 05:01

