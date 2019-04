Enrico Sarzanini

ROMA La maglia di Francesco Acerbi portata sotto la Curva da Kessié e Bakayoko è ormai diventato un caso. Il brutto gesto dei due calciatori rossoneri al termine della gara vinta dal Milan domenica a San Siro contro la Lazio è finito anche sul tavolo della Procura Federale della Figc che ha inviato al giudice sportivo la segnalazione per l'applicazione della prova tv per condotta antisportiva. «Lo sport è sana competizione, è correttezza e lealtà» il duro commento del sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti: «Mostrare la maglia di un altro giocatore per sbeffeggiarlo è prima di tutto un gesto stupido, inqualificabile, indegno dei valori dello sport e anche della maglia che indossano». Una polemica diventata in poco tempo virale, sui social Acerbi subito dopo la partita si era detto «dispiaciuto perché ho scambiato la maglia per mettere fine alla questione, fomentare odio non è sport ma un segno di debolezza». La disputa era iniziata una settimana fa, quando il difensore biancoceleste, al termine della gara pareggiata contro il Sassuolo, aveva detto che nei singoli la Lazio era più forte del Milan. Parole che avevano subito scatenato la reazione di Bakayoko che aveva replicato con un freddo «Ci vediamo a San Siro». Acerbi aveva provato a stemperare gli animi con un post distensivo («Non mi interessano le parole, non volevo mancare di rispetto a nessuno») ma il gesto di San Siro ha esasperato gli animi scatenando un putiferio social in cui molti si sono schierati con il difensore della Lazio, Gattuso in primis che ha imposto ai giocatori di chiedere scusa, invitandoli ad allenarsi di più e a usare meno i social.

Detto fatto i due si sono scusati e ieri pomeriggio in una nota il Milan ha difeso i giocatori parlando di un gesto con il «solo intento di celebrare una vittoria importante senza finalità di scherno, né intenti aggressivi o antisportivi: un'innocente, ingenua risposta allo scambio amichevole di tweet con Acerbi nei giorni che avevano preceduto la gara».

In serata Bakayoko chiama Acerbi: «Scusa, massimo rispetto per te, non volevamo offenderti». E il giocatore della Lazio chiude la vicenda: «Basta polemiche, ci rivedremo in campo».

Tra i tanti bersagli social è finito pure Immobile, pesantemente insultato da un tifoso, aspirante giornalista, che ha preso di mira la famiglia dell'attaccante che si è sfogato su Instagram: «Fate schifo, solo questo ho da dire».

