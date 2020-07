Enrico Sarzanini

ROMA La Lazio supera il Brescia 2-0 grazie alle reti di Immobile e Correa, alla sua seconda rete di fila, e mantiene vive le speranze di salire sul podio della Serie A. Altra serata di record e di primati per i biancocelesti, che hanno indossato la maglia home della prossima stagione, se il tecnico Simone Inzaghi con 202 panchine raggiunge Zoff al primo posto degli allenatori con più presenze nella storia del club, dall'altra Immobile trova la rete numero 35 (sarebbero state di più se no avesse trovato di fronte un Andreannci in super serata), a -1 dal record assoluto di reti in Serie A di Higuain, e sale in vetta alla classifica della Scarpa d'Oro.

Terza vittoria di fila per la Lazio che, seppur in ritardo e meno brillante rispetto a Verona, ha ritrovato i risultati che aveva nel post lockdown e adesso può ambire al secondo posto e sfruttare lo scontro tra Inter e Atalanta dell'ultima giornata. Se la squadra biancoceleste dovesse vincere sabato al San Paolo contro il Napoli sarebbe almeno terza in classifica. Inzaghi intanto si coccola Immobile: «Sarebbe bello se battesse tutti i record, un grande traguardo per lui ma anche per tutta la ma non dimentichiamo che non abbiamo solo Immobile ma anche Luis Alberto che è in alto in classifica assist». L'allenatore parla anche delle voci di mercato che vorrebbero la Lazio interessata a David Luiz: «Tare è bravissimo, sappiamo che migliorare quanto fatto quest'anno sarà difficilissimo ma dobbiamo fare qualcosa sul mercato e chi meglio di Igli sa farlo». L'albanese conferma di essere pronto a rinforzare la squadra che giri attorno a Immobile.

