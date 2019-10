Enrico Sarzanini

ROMA La Lazio supera agilmente il Torino 4-0 e trova la tanto agognata continuità che cercava da inizio stagione. Domenica sera a San Siro potrebbe arrivare quel terzo indizio che manca per puntare diretti a un posto in Champions League. E' una lotta che, complice il pareggio del Napoli contro l'Atalanta, si sta facendo sempre più interessante. Tre punti pesantissimi per la squadra di Inzaghi che aggancia proprio la squadra partenopea al quinto posto in classifica e tallona la Roma quarta in solitario.

In copertina il solito Ciro Immobile che, autore di una doppietta, sale a quota 12 reti in campionato ed è sempre più al comando della classifica dei cannonieri. L'attaccante partenopeo vince il duello a distanza con Belotti protagonista in negativo con l'autogol del definitivo 4-0. Sul podio sale anche Acerbi che con una staffilata da 30 metri ha dato il là a una vittoria bella e convincente.

Sorridente il tecnico biancoceleste Inzaghi a fine gara: «Siamo stati bravi, abbiamo fatto un'ottima partita. Questo risultato ci premia, abbiamo meritato, sviluppando un ottimo gioco. Serviva continuità che è arrivata ma la testa è già al Milan». Il tecnico si coccola Acerbi protagonista inatteso della serata: «Ha fatto un gol meraviglioso e merita questo per la dedizione e il sacrificio che ci mette tutti i giorni ma non voglio parlare dei singoli perché è stata brava tutta la squadra. Adesso dobbiamo tenere alta l'attenzione perché arriva una sfida importantissima in chiave lotta per il quarto posto, contro un Milan che si vuole rilanciare in classifica». Il tecnico ha sempre creduto nella rinascita biancoceleste: «Lo avevo detto anche dopo la sconfitta a Glasgow: se giochi bene alla fine vinci».

Ovviamente soddisfatto Ciro Immobile: «Bisognava dare un segnale, abbiamo chiesto continuità in questi mesi ed è la prima volta che facciamo due vittorie consecutive. Abbiamo festeggiato una grande affermazione con i nostri tifosi». L'attaccante spiega che ci ha impiegato un po' per entrare in partita: «Avevo un problema al ginocchio, poi con il proseguimento della gara è andata meglio. Mi trovo bene con i miei compagni, sono qui da tre anni e mezzo, stiamo facendo qualcosa di importante. Lo staff e il mister ci fanno lavorare bene, i tifosi ci stanno aiutando, dopo un inizio difficile stiamo ingranando. L'affinità con i compagni cresce, ci divertiamo». Così sulla rete di Acerbi: «Gli ho fatto i complimenti, ha fatto un gol bellissimo, non me l'aspettavo da lui». Chiusura dedicata all'amico Belotti protagonista in negativo: «Mi dispiace, vedere il Torino e lui così in difficoltà fa dispiacere».

