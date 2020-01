Enrico Sarzanini

ROMA La Lazio supera 4-0 la Cremonese e vola ai quarti di finale dove affronterà il Napoli: appuntamento il 29 gennaio allo Stadio San Paolo in gara secca, ancora da definire l'orario del calcio d'inizio. Ampio turnover per Inzaghi in vista della sfida di sabato in campionato contro la Sampdoria ma il doppio forfait di Caicedo, influenzato, e di Correa, affaticato, costringono Immobile agli straordinari; l'attaccante è inarrestabile e festeggia il gol numero 109 con la maglia biancoceleste. Straordinari anche per Acerbi, che a riposare non ci pensa proprio, convincente la prestazione sia di Jony, che sostituisce senza errori Lulic, sia di Cataldi, sempre più a suo agio nei panni del vice Leiva, ruolo che ormai interpreta con grande autorevolezza. Da rivedere Berisha che, pur mostrando la solita determinazione, manca ancora di quella brillantezza necessaria per il tipo di gioco che sviluppa la Lazio di Simone Inzaghi. Prima rete con la maglia della Lazio per Patric, gli altri gol portano la firma di Parolo (che torna a segnare in Coppa Italia cinque anni dopo) e Bastos: il difensore oltre a procurarsi il rigore poi trasformato da Immobile nel finale cala il poker con un preciso colpo di testa. Sfortunata la Cremonese che perde Agazzi per un profondo taglio al ginocchio, rimediato sulla rete dell'1-0 in uno scontro con il compagno Renzetti. La squadra di Rastelli, in affanno in Serie B dove occupa la 17a posizione in classifica in piena zona playout, si fa vedere con il solo Deli e un paio di incursioni pericolose di Palombi che sfiora anche il gol dell'ex. Molto soddisfatto a fine gara il tecnico Inzaghi: «Ho avuto le risposte che cercavo in una gara a cui tenevamo anche perché sapete bene che cosa significa per noi la Coppa Italia». Ennesima vittoria per la squadra biancoceleste che sembra diventata inarrestabile: «Si è creata una bellissima alchimia tra squadra e staff, ma dobbiamo continuare così sapendo che arriveranno momenti di difficoltà». Inzaghi ha fatto anche il punto degli infortunati in vista della gara contro la Sampdoria: «Lulic sarà squalificato e potrà rifiatare con Jony che giocherà titolare mentre sono in dubbio sia Correa, che ha ancora problemi ad un polpaccio, che Radu. Cataldi è uscito anche lui per un leggero affaticamento».

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 05:01

