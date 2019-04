Enrico Sarzanini

ROMA La Lazio stende l'Udinese 2-0 nel recupero della 25a giornata e rilancia le sue ambizioni Champions. I biancocelesti salgono al settimo posto ma si riportano a -3 dal Milan quarto in classifica. La gara decisa a metà del primo tempo, succede tutto in tre minuti: Caicedo e un'autorete di Sandro fissano il risultato. Poi i biancocelesti governano la partita cercando ancora il gol, ma nella ripresa i bianconeri possono riaprire i giochi grazie ad un calcio di rigore concesso per un ingenuo fallo di Lulic in area, ma ci pensa Strakosha a spezzare sul nascere i sogni rimonta degli ospiti ipnotizzando De Paul. Inzaghi si gode il successo ma soprattutto la classifica: «Sono tre punti meritati e pesantissimi che ci consentono di tenere vive le speranze per la Champions. Sarà una lotta aperta anche se abbiamo perso sabato a San Siro contro il Milan. Sono tutte squadre forti ma si deciderà tutto nelle ultime due giornate». Biancocelesti che tornano a vincere dopo due sconfitte ed un pareggio: «Non era una gara facile sottolinea il tecnico - siamo stati bravi ad interpretarla nel modo giusto. C'è stato un piccolo calo nella ripresa e abbiamo concesso questo calcio di rigore ma mi prendo questi tre preziosi punti». La testa della squadra adesso è già alla sfida di sabato contro il Chievo: «Sarà una partita importantissima che dobbiamo assolutamente vincere. Domenica favorevole? Preferisco guardare in casa mia». Così su Immobile ancora una volta a secco: «Questo fatto che non segna non mi preoccupa, è stato decisivo sull'1-0 con l'assist, si procura tante occasioni ed è sempre nel vivo dell'azione. Per noi è un giocatore fondamentale e presto tornerà anche a segnare». Soddisfatto Caicedo che ha sbloccato il match: «È un'emozione importante, in campionato è il primo gol sotto la curva. Sono davvero contento». Altro eroe di giornata Strakosha: «Grazie a Dio il rigore non è entrato e questa sera possiamo dormire tranquilli».

