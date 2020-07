Enrico Sarzanini

ROMA La Lazio stende il Verona 5-1 in rimonta nel segno di Ciro Immobile. Con una tripletta l'attaccante (di Correa e Milinkovic le altre due reti) spinge la squadra biancoceleste verso il podio, le regala la seconda vittoria di fila ma soprattutto entra nella storia del calcio italiano: con 34 gol ha superato il record di Angelillo ed è l'attaccante italiano ad aver segnato di più in una sola stagione. Non solo, perché Ciro ha raggiunto anche Lewandowsky in cima alla classifica della Scarpa d'Oro e adesso punta il record di Higuain che con 36 gol è il bomber più prolifico della storia della Serie A. Abbattuti altri primati biancocelesti perché superato anche Chinaglia al terzo posto dei bomber all-time, davanti a lui ci sono solo Signori e il mito Piola. Nel finale bel gesto di Luis Alberto che prima accetta di tirare il penalty poi riconsegna il pallone a Immobile che spiega quanto accaduto: «Anche Luis ha degli obiettivi ma alla fine ho tirato io il calcio di rigore perché sono vicinissimo a raggiungere il traguardo della Scarpa d'Oro».

Seconda vittoria di fila per i biancocelesti che hanno ritrovato lo spirito e la corsa mostrata prima del lockdown: «Abbiamo cambiato marcia prosegue l'attaccante - e sono davvero soddisfatto. Quest'anno sta andando tutto come volevo e dedico tutto questo alla mia famiglia che mi sta sempre vicina, vogliamo arrivare secondi o terzi, dobbiamo preparare bene le prossime due gare». Sorridente e soddisfatto Inzaghi che celebra i 75 punti della Lazio, record biancoceleste in un singolo campionato: «Si è vista la squadra che conoscevamo tutti che senza tutte queste assenze avrebbe dato seguito a quanto buono di fatto prima della pausa. Adesso vogliamo arrivare almeno terzi perché lo meritiamo».

