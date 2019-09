Enrico Sarzanini

ROMA La Lazio sbatte contro il muro Inter ed esce da San Siro con una sconfitta e tanti rimpianti. Ai nerazzurri basta la rete di D'Ambrosio nel primo tempo per centrare la quinta vittoria in altrettante gare il resto lo fa Handanovic con le sue parate. Buon primo tempo dei biancocelesti che in linea con quanto accade da inizio campionato producono tanto ma sotto porta non riescono a concretizzare, nella ripresa Inzaghi prova a giocarsi la carta Immobile, partito dalla panchina «per scelta tecnica» giura il diesse Tare prima del match, ma il risultato non cambia. Rammaricato il tecnico della Lazio Simone Inzaghi: «Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene l'unico neo è stato non aver fatto gol. Non ricordo parate di Strakosha e noi siamo andati 3-4 volte davanti alla porta dove sarebbe servita maggiore cattiveria il resto lo ha fatto un super Handanovic». Nonostante la sconfitta il tecnico vede comunque un futuro roseo per la squadra: «Al termine della partita ai ragazzi ho detto che se continueremo così andremo molto lontano. Giocare alla pari con questa Inter è da grande squadra ma per esserlo definitivamente dobbiamo fare quel salto definitivo iniziando a segnare quando ci capita l'occasione». Poi chiude una volta per tutte il capitolo Immobile: «Era un piano tattico che avevo pensato, Caicedo mi serviva perché l'Inter è una squadra molto fisica. Domenica Ciro giocherà dall'inizio contro il Genoa non c'è ai stato nessun caso». Poi arrivano i complimenti alla squadra: «Abbiamo concesso davvero poco solo negli ultimi 20' quando abbiamo concesso qualche ripartenza. Serve maggiore cattiveria sotto porta ma l'interpretazione è quella giusta e la personalità è quella che mi aspettavo, ripartiamo da questa prestazione». A fine gara arrivano anche i complimenti di Conte: «La Lazio è veramente una squadra forte che farà strada gli devo fare i complimenti e bravi a noi per questa preziosa vittoria».

Giovedì 26 Settembre 2019, 05:01

