ROMA - La Lazio sbanca Marassi 2-1 e mantiene accesa una fiammella di speranza per l'ingresso in Champions League. Biancocelesti dr Jekyll e mr Hyde: dopo aver dominato in lungo e in largo il primo tempo finito 2-0 grazie alla doppietta di Caicedo, nonostante la superiorità numerica per il rosso a Ramirez, subiscono il ritorno di una Samp mai doma che riapre i giochi con il solito Quagliarella (gol numero 150 in Serie A) e rischiano di subire in un paio di occasioni il clamoroso pareggio. Ripresa per cuori forti: i blucerchiati hanno colto un palo con Murru, i biancocelesti lo hanno fatto con Romulo mentre Immobile, partito dalla panchina, ha spaccato la traversa su punizione. Eroe della giornata Caicedo che ha confermato di attraversare un grande momento di forma. Inzaghi rivendica la scelta fatta nonostante le tante critiche che gli sono piovute addosso: «E' un giocatore forte, che già dallo scorso anno ho sempre difeso e quest'anno ho preteso rimanesse con noi ha spiegato il tecnico -. Dà sostanza alla squadra, è bravo a farci salire, è amato da tutti nello spogliatoio. Si sta ritagliando uno spazio importante accanto ad attaccanti come Correa e Immobile, è una grandissima alternativa». L'allenatore guarda per un attimo la classifica: «Siamo in ritardo ma questa vittoria su un campo difficilissimo ci tiene dentro e non vogliamo mollare di un centimetro perché mancano ancora quattro gare e tutto può succedere. Abbiamo un calendario difficile, ma se le giochiamo tutte con questo spirito sarà un problema anche per le altre».

Inzaghi prova a spiegare il calo della squadra nella ripresa: «Venivamo da una partita di mercoledì dove avevamo speso tanto. Dal possibile 3-0 abbiamo concesso il 2-1 alla Sampdoria e rischiato di prendere il gol del pareggio che sarebbe stata una beffa». Soddisfatto il match winner Caicedo: «Dopo la brutta figura contro il Chievo volevamo reagire e così è arrivata questa importante vittoria. Abbiamo un po' sofferto nella ripresa ma loro sono una squadra che non molla mai». La testa adesso è all'Atalanta: «Sono molto contento per questa partita e per la doppietta ma la prossima gara sarà difficile contro un avversario tosto ed intenso. Servirà essere concentrati al 100% perché altrimenti non si vince».

