Enrico SarzaniniROMA - La Lazio sbanca la Dacia Arena battendo l'Udinese 2-1 e si presenta al derby con il morale alle stelle. Quarta vittoria di fila per Inzaghi, la quinta se si considera l'Europa League, che nonostante i cinque cambi rispetto alla sfida contro il Genoa porta a casa un risultato importantissimo. Tre punti che arrivano grazie ai nuovi acquisti Acerbi e Correa al loro primo gol in biancoceleste e dopo un finale con qualche sofferenza di troppo. Dopo la rete in rovesciata di Nuytinck la Lazio, sempre più cinica e spietata, ha subito il ritorno dell'Udinese ma è riuscita a vincere. Senza un filo di voce Inzaghi si gode la vittoria: «Sapevamo di avere una partita difficile ma complimenti ai ragazzi». Peccato per un finale da brivido: «Sul gol che abbiamo preso aspettavamo il fischio dell'arbitro che non è arrivato. Poi abbiamo sofferto parecchio gli ultimi dieci minuti sono stati movimentati ma alla fine abbiamo meritato». Il tecnico ha ricevuto le risposte che voleva: «La squadra ha risposto bene. Ho una buonissima rosa a disposizione, sono contento di quanto stanno facendo i ragazzi». Sul turnover: «Felice dei ragazzi che vogliono tutti partecipare. Hanno spirito di gruppo. Ora testa al derby: «La Roma è una squadra forte e dovremo giocare al meglio». Anche perché l'obiettivo è quella Champions sfumata lo scorso anno all'ultimo respiro: «Il campionato corre forte, non aspetta nessuno quindi dobbiamo mantenere la massima concentrazione. Noi dobbiamo fare meglio dell'anno scorso, le aspettative si sono alzate e le avversarie si sono rafforzate». Soddisfatto Correa che ha ricambiato la fiducia di Inzaghi con un gol: «Sono felice per tutto il sostegno dei miei compagni in questi ultimi giorni in cui non ho giocato molto».riproduzione riservata ®