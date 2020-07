Enrico Sarzanini

ROMA La Lazio ritrova la vittoria e grazie al 2-1 sul Cagliari in rimonta può finalmente festeggiare il ritorno in Champions dopo 13 anni di Purgatorio. Serata da incorniciare per Simone Inzaghi, che festeggia nel migliore dei modi le 200 panchine, esulta anche Immobile, che trova la rete numero 31 in campionato e torna solitario in vetta alla classifica dei cannonieri davanti a Cristiano Ronaldo e Luis Alberto che trova l'assist numero 15, confermandosi il migliore in Europa in questa speciale classifica. Messo da parte il momento di crisi, l'attaccante biancoceleste dopo la rete a Torino contro la Juventus si è sbloccato e adesso punta al record di 36 reti in Serie A di Higuain e sogna la Scarpa d'Oro che vede al comando Lewandowski con 34 gol. Con la rete segnata ieri sera al Cagliari, che tra l'altro è la sua vittima preferita (ha segnato ai sardi ben 8 reti), Immobile ha aggiunto il suo nome a quelli di Meazza, Borel II e Toni, gli altri italiani ad aver raggiunto 31 gol in A, ne basterà un altro per entrare ancora di più nella storia. Per la cronaca Immobile ha colto il palo numero 15 in due stagioni, e guida così anche questa classifica che vede Messi un gradino sotto a quota 14.

A quasi un mese di distanza la squadra biancoceleste ritrova la vittoria ma soprattutto quello spirito e quella corsa che l'avevano resa celebre prima del lockdown; anche in questa occasione la Lazio ha dovuto subire la rete del Cagliari, arrivata per una sfortunata deviazione di Luiz Felipe, per trovare la giusta reazione: prima Milinkovic e poi Immobile hanno regolato i sardi e consegnato ad Inzaghi il quarto posto in classifica che salvo clamorose sorprese varrà la qualificazione in Champions League. C'è infatti una remota possibilità che il quarto posto non basti per giocare nell'Europa che conta ma il Napoli dovrebbe vincere la Champions League e la Roma l'Europa League. A fine partita tutti in mezzo al campo a festeggiare; dalla Tribuna Autorità è sceso anche il presidente Claudio Lotito che si è voluto complimentare con tutta la squadra e si è fatto immortalare nella foto con tutto il gruppo. Da oggi la testa sarà soprattutto al mercato, in vista della prossima stagione si preannuncia un'estate di straordinari per il diesse Tare che dovrà consegnare ad Inzaghi una squadra da Champions: «Sarà una stagione più difficile la prossima ha detto l'albanese - perciò dobbiamo fare tutto ciò che è necessario per essere competitivi».

