ROMA La Lazio ribalta il Rennes e dopo la sconfitta a Cluj trova la prima vittoria in Europa League. Un 2-1 sofferto però quello della squadra biancoceleste, che regala il primo tempo ai francesi e a inizio ripresa va in svantaggio. A Inzaghi basta inserire Milinkovic e Luis Alberto per far resuscitare la Lazio che trova i tre preziosi punti proprio grazie al serbo che prima firma il momentaneo pareggio poi serve a Immobile la palla del raddoppio. Milinkovic migliore in campo ma che divide i meriti del successo con i compagni: «La partita non l'ho cambiata io ma tutta la squadra. Il primo tempo non è andato come speravamo, ma l'importante è che abbiamo vinto e che possiamo pensare serenamente alla gara col Celtic». La testa del centrocampista è già alla sfida di campionato: Sicuramente è importante riuscire a vincere anche quando non si gioca benissimo. Ora dobbiamo andare a Bologna a vincere. Io mi sento bene, ho fatto una buona preparazione».

Turn over forse eccessivo di Inzaghi che aveva proposto una Lazio con ben 7 cambi rispetto al 4-0 sul Genoa, il tecnico difende le sue scelte: «Eravamo alla sesta partita in 17 giorni, adesso avremo la settima domenica, era necessario cambiare perché bisogna saper distribuire le forze. Io dico che è giusto farli giocare tutti anche per aiutarli a crescere. Cataldi e Berisha hanno fatto il loro dovere e sono contento». Così su Milinkovic: «È uno dei nostri giocatori migliori, ha fatto un ritiro straordinario. Si è dovuto fermare per due settimane ma adesso sta tornando ai suoi livelli. Al di là di chi gioca però dobbiamo essere bravi a fare meglio. Siamo contenti perché era importante, è una classifica corta e adesso avremo un doppio confronto importante con il Celtic». La squadra scozzese comanda il girone a 4 punti davanti ai biancocelesti a quota tre: «E' stato importantissimo vincere perché una sconfitta avrebbe compromesso il nostro cammino nella competizione. Abbiamo preso un gol da ingenui ma i ragazzi sono stati bravi a restare in partita e a reagire».

