Enrico Sarzanini

ROMA - La Lazio riabbraccia Leiva. Ieri alla ripresa della preparazione a Formello il brasiliano è tornato in gruppo, giocando anche la partitella, e adesso proverà a mettersi alle spalle mesi di calvario dopo l'operazione al menisco del ginocchio dello scorso 4 aprile. Il centrocampista aveva sfruttato il lungo lockdown per sottoporsi all'intervento ma alla ripresa qualcosa è andato storto ed ha dovuto alzare bandiera bianca. Ecco perché Leiva ha sfruttato le vacanze per continuare il suo programma di recupero, ma ad Auronzo il ginocchio ha fatto di nuovo le bizze. «Sta aumentando i carichi e penso che giocherà l'amichevole col Frosinone», ha rassicurato Inzaghi che spera di poterci contare per l'inizio del campionato.

Fronte mercato, il diesse Tare vuole rinforzare la difesa; si lavora per Izzo del Torino: ai granata piace Badelj che potrebbe far abbassare i 20 milioni richiesti.

ACERBI AL VELENO - In settimana incontro decisivo Lotito-Acerbi, con il difensore che ieri ha parlato di nuovo: «Sto benissimo alla Lazio. Ho un ottimo rapporto con i compagni e i tifosi. Ho detto le cose con sincerità e mi aspettavo lo stesso dalla società, invece di leggere sui giornali cose non vere».

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA