Enrico Sarzanini

ROMA La Lazio mette le ali per poter spiccare il volo. Simone Inzaghi sta per essere accontentato e presto avrà due nuove frecce per la fascia. Praticamente fatta per Jony del Malaga si sta lavorando per Lazzari. Per il 27enne esterno spagnolo che nell'ultima stagione ha giocato con il Malaga è solo questione di firme: il giocatore ha già dato l'ok al trasferimento e firmerà un quadriennale a 1,5 milioni netti a stagione. Al Malaga andranno due milioni di indennizzo perché, mancato il salto dalla Seguenda Division, il giocatore avrebbe potuto lasciare il club a zero euro se fosse andato in una squadra della Liga. Jony sarà molto di più di un'alternativa a Lulic che, complice il fallimento di Lukaku e Durmisi, è stato costretto ad una stagione di straordinari e a 33 anni non potrà più garantire lo stesso rendimento. Inzaghi potrà contare su un giocatore capace di giocare come quinto di centrocampo nel 3-5-2 ma adatto sia al 4-4-2 che al 4-3-3. Jony, che nell'ultima Liga in fatto di assist (11 per la precisione) è stato secondo solo a Messi e Sarabia, ha tutta l'aria di essere un colpo alla Tare che con Lazzari andrà sul sicuro. Il giocatore della Spal è una richiesta di Inzaghi che come quinto di destra cerca un titolare. La trattativa è in fase di stallo con il patron Lotito che, per abbassare la richiesta da 18 milioni di euro, vuole inserire nell'operazione Murgia, proposto a titolo definitivo, ma anche uno tra Cataldi, Lombardi, appena rientrato dal prestito al Lecce o Patric. L'alternativa a Lazzari resta Darmian del Manchester United intanto, mentre sono in arrivo i 20 milioni di euro dal Benfica per Jordao e Neto, dalla Bosnia arriva una clamorosa voce che sa molto di suggestione: la Lazio sarebbe in pole per Mandzukic che però guadagna 5 milioni netti a stagione, assolutamente fuori dai parametri biancocelesti.

Lunedì 24 Giugno 2019, 05:01

