Enrico Sarzanini

ROMA La Lazio mette a segno il primo colpo di mercato: manca solo l'ufficialità ma Manuel Lazzari è di fatto un giocatore biancoceleste. Parte dunque sotto i migliori auspici il mercato della Lazio, il presidente Claudio Lotito ha voluto subito accontentare Simone Inzaghi che già un anno fa aveva inserito l'esterno nella sua lista dei desideri. L'operazione si è chiusa in cambio del cartellino di Alessandro Murgia, che con la Spal ha trovato la sua dimensione ideale e 7 milioni di euro cash più vari bonus che possono far lievitare la cifra fino a 10. Con questo acquisto la Lazio va così a coprire il buco lasciato sulla destra da Romulo, che non è stato riscattato, con un giocatore di livello ormai da tempo nel giro della Nazionale italiana. La stretta di mano tra i due presidenti Lotito e Mattioli è arrivata ieri a margine della riunione di Lega come ha confermato Stefano De Martino, responsabile dell'ufficio stampa biancoceleste: «Manca solo il comunicato ufficiale per l'arrivo di Lazzari ha spiegato a Lazio Style Radio ma non è finita qui perché sul tavolo ci sono tante cose, il ds Igli Tare in questo momento è fuori dai confini, sta lavorando con il presidente a diverse operazioni per rinforzare e rendere la squadra più competitiva della scorsa stagione la Lazio». Il diesse è in missione all'estero per chiudere l'altra trattativa che porta a Vavro, il possente difensore centrale del Copenaghen che ha già detto si ai biancocelesti: da limare le richieste del club danese ma siamo in dirittura d'arrivo. In settimana verrà ufficializzato anche l'arrivo di Jony dal Malaga. Il nome nuovo per il centrocampo è quello di Dorukhan Tokoz del Besiktas che andrebbe a prendere il posto del partente Badelj che non rientra più nei piani del club: il turco classe 1996 nell'ultima stagione ha collezionato 24 presenze, 3 gol e 3 assist. Ritorno di fiamma per Hinteregger che sarebbe l'ideale per sostituire Radu. Il giocatore, terminato il prestito secco all'Eintracht Francoforte è tornato all'Augsburg che però avrebbe ricevuto dal Crystal Palace un'offerta da 18 milioni di euro che, qualora venisse confermata, metterebbe fuori gioco la Lazio. Per quanto riguarda il mercato in uscita occhio a Luis Alberto che continua a strizzare l'occhio al Siviglia e due giorni fa, parlando con un giornalista spagnolo, ha lasciato aperta la porta a qualsiasi soluzione con un laconico «vedremo cosa succede, al momento ho ancora un contratto con la Lazio».

Martedì 2 Luglio 2019, 05:01

