ROMA La Lazio gioca, il Siviglia segna e passa il turno. La differenza tra le due squadre è tutta lì: i biancocelesti costruiscono ma sono poco cattivi sotto porta mentre agli spagnoli bastando due occasioni, una per tempo con Ben Yedder e Sarabia, per centrare gli ottavi di Europa League. Oltre al danno pure la beffa: l'arbitro Taylor sullo 0-0 nega un rigore netto a Lulic mentre nella ripresa è stato troppo fiscale sul rosso a Marusic. Terza sconfitta di fila per la Lazio che proverà a rialzarsi martedì sera all'Olimpico contro il Milan, andata delle semifinali di Coppa Italia.

Rammaricato Inzaghi: «Abbiamo fatto un'ottima gara ma non fare un gol in andata e ritorno significa uscire. C'è rammarico, abbiamo creato molto. Avremmo dovuto riaprirla con un gol per giocarcela poi negli ultimi 25 minuti. Ci dispiace per l'eliminazione ma dobbiamo essere bravi a far girare gli episodi dalla nostra parte». Sull'episodio del rigore non cerca alibi: «Secondo me c'era, così com'è stata letteralmente inventata l'espulsione di Marusic ma noi dobbiamo essere più cattivi sotto porta dove abbiamo qualche problema di troppo». Adesso testa alla sfida di Coppa Italia: «E' un nostro obiettivo. E' un momento decisivo della stagione e dobbiamo restare lucidi. Dovremo interpretare bene la partita, vedremo se riusciremo a recuperare qualcuno soprattutto in difesa».

Amareggiato Immobile che sognava di festeggiare i suoi 29 anni in maniera diversa: «Speravo in una giornata diversa ma non dobbiamo buttarci giù. Purtroppo se in gare come queste non segni lo paghi. Un gol ti poteva portare emotivamente in panchina, loro erano rimasti in dieci e ci serviva riaprire il match. Ci rialzeremo». Così sul rigore negato a Lulic: «Gli episodi condizionano dal punto di vista mentale perché l'ambiente è caldo. Con un rigore a nostro favore si poteva indirizzare la partita in una direzione diversa». Il centrocampista bosniaco però non cerca alibi: «Dovevo tirare prima e segnando la partita poteva finire in un altro modo». Lulic spera che arrivino buone notizie dall'infermeria: «Speriamo di recuperare qualcuno anche per la partita di martedì, ma possiamo contare anche su chi ha avuto poche possibilità durante l'anno. Troppe gare ravvicinate? È difficile ma giocando così e lottando insieme possiamo fare grandi cose».

