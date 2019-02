Enrico Sarzanini

ROMA - «La Lazio deve puntare forte sulla Coppa Italia». Parola di Dario Marcolin ex centrocampista biancoceleste e attuale commentatore su Dazn e Radio Incontro Olympia. Un'impresa già riuscita con lui in campo nel 1998 proprio contro il Milan di Capello, una vittoria che diede il la ai tanti successi targati Sven Gora Eriksson: «Passammo dalla disperazione alla felicità: all'andata prendemmo gol di Weah all'ultimo, una rete che sapeva di beffa. Al ritorno il gol di Albertini alla mezz'ora sembrava aver compromesso tutto e a quel punto giocammo alla disperata senza vincoli quasi tutti all'attacco: il pareggio riaprì la gara, il 2-1 ci fomentò mentre al 3-1 fu l'apoteosi, un'impresa incredibile». Da allora sono cambiate tante cose: «Sarà emergenza Lazio contro la fiducia che ha il Milan. I rossoneri con Piatek si sono ritrovati e sono i favoriti ma nei 180' può succedere di tutto, a maggior ragione perché la gara di ritorno si giocherà tra due mesi quindi può cambiare tutto». Secondo Marcolin sarà una gara fondamentale per la stagione della Lazio: «Andare in finale renderebbe la stagione a colori: da buia che sta diventando con la squadra fuori da Europa League e a sette punti dal quarto posto, può rappresentare una vera svolta anche perché il traguardo Champions è diventato se possibile ancora più duro: davanti vanno troppo forte e rispetto ad un anno fa la Lazio ha subito più o meno gli stessi gol segnandone ben 32 in meno, davvero troppi per puntare a quel traguardo». L'ex centrocampista nonostante il momento che attraversa la squadra di Inzaghi si dice ottimista: »All'andata accadde al Milan di trovarsi in piena emergenza eppure stava quasi per vincere. La Lazio dovrà fare risultato perché viene da tre sconfitte di fila: contro il Milan e il derby saranno due gare fondamentali». Marcolin è certo che la gente andrà allo stadio: «Ne sono certo anche perché è un momento in cui il tifoso deve per forza fare i conti e scegliere le partite che vuole andare a vedere ma i numeri dicono che in fatto di presenze la società biancoceleste è quinta-sesta con una differenza minima rispetto alla Roma e per assurdo ha più spettatori del Napoli secondo in classifica in campionato».

