Enrico Sarzanini ROMA La Lazio batte il Marsiglia 3-1 al Velodrome e sente odore

Enrico SarzaniniROMA La Lazio batte il Marsiglia 3-1 al Velodrome e sente odore di qualificazione in Europa League. Gara di grande sostanza dei biancocelesti che in scioltezza stendono la squadra di Garcia. Unica mota stonata della serata gli scontri prima della partita tra polizia e tifosi francesi che già la sera prima avevano messo in atto una vera e propria caccia all'uomo contro i sostenitori biancocelesti; prima del match sassaiola contro il pullman della Lazio che ha messo paura alla squadra (un vetro rotto). Inzaghi si gode la vittoria: «I ragazzi hanno interpretato la partita alla perfezione e sono davvero soddisfatto. Nonostante le difficoltà e qualche giocatore non al top ho avuto la conferma di avere un gruppo che si sacrifica». Guai a parlare di qualificazione in tasca: «Aspettiamo la sfida dell'Olimpico, meglio non sbilanciarsi». Lunedì un altro big match contro l'Inter: «Devo fare i complimenti ai ragazzi ma non guardiamoci indietro perché sarà una gara importantissima in chiave Champions». Il tecnico ci tiene a fare i complimenti a Caicedo: «Ho sempre creduto in questo ragazzo che da sempre tutto sia in allenamento che in partita». Lo stesso vale per Wallace: «A volte ha commesso degli errori ma è un altro ragazzo che può dare tanto».Cento presenze con la Lazio per Ciro Immobile: «Sono orgoglioso, per me è un traguardo importante soprattutto perché raggiunto con una vittoria. Il gol sarebbe stato perfetto ma sono orgoglioso di giocare con la Lazio, questa per me è una famiglia». L'attaccante ha già la testa all'Inter: «Sarà una partita importantissima e vogliamo fare bene, prenderci una rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno e la vittoria di questa sera ci da morale». Altro protagonista di giornata Caicedo: «Non so è stata la migliore Lazio della stagione ma siamo stati davvero perfetti Con lui in campo la Lazio ha sempre vinto: Sono contento perché voglio dare il mio contributo? Le critiche? Importa solo che adesso sto in grande forma».Da valutare Leiva, ieri uscito per una contrattura alla coscia, affaticamento per Caicedo. Resta un caso Luis Alberto che rimasto a Roma ieri si è fatto controllare alla Paideia ma gli esami hanno dato esito negativo.