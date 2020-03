Enrico Sarzanini

ROMA La Lazio attende ma non resta immobile. In attesa che si decida il futuro della Serie A appeso alla situazione del Coronavirus, la società sta già lavorando al mercato del futuro. Se l'assegnazione dello scudetto resta infatti un grande punto interrogativo, la qualificazione in Champions è praticamente cosa fatta e qualora nella peggiore delle ipotesi il campionato venisse sospeso definitivamente e la classifica dovesse essere cristallizzata, la squadra sarebbe ampiamente qualificata nella massima competizione europea. Una certezza che consente al presiedente Lotito e al diesse Tare di poter mettere a punto le strategie future. Da tempo la Lazio ha messo a segno il primo colpo: si tratta di Gonzalo Escalante, centrocampista argentino dell'Eibar. Non sarà l'unico perché il patron biancoceleste vuole intervenire seriamente per allestire una squadra che possa continuare a lottare per i vertici sia in Italia che in Europa. Obiettivo principale resta Olivier Giroud. A un passo a gennaio dal vestire la maglia biancoceleste, l'attaccante del Chelsea, in scadenza a giugno, resta uno degli obiettivi principali per l'attacco. L'accordo che era stato trovato a gennaio con il calciatore però non potrà essere replicato.

La Lazio per convincere l'attaccante, sul quale ci sono numerosi club, metterà sul piatto un accordo triennale da 3,5 milioni più bonus, per poter replicare un'operazione simile a quella di Klose che accettò di chiudere la sua carriera a Roma. Alla fine del contratto, infatti, Giroud arriverebbe alla soglia dei 37 anni.

Almeno un rinforzo per reparto, in difesa tra i nomi più gettonati c'è quello di Kumbulla, 20enne albanese del Verona che di mestiere fa il centrale ma sul quale c'è forte l'interesse anche dell'Inter, a centrocampo, preso come detto Escalante, piacciono due nomi: Bonaventura del Milan, che è in scadenza a giugno ed arriverebbe dunque a parametro zero ed il vecchio pallino, l'ungherese del Salisburgo, Dominik Szoboszlai.

ALLENAMENTI Vista l'emergenza Coronavirus la Lazio ha comunicato ai giocatori che dovranno restare a casa almeno un'altra settimana.

