Enrico Sarzanini

ROMA La Juventus ci punta forte ma Lotito non lo svenderà. Così come un anno fa Milinkovic è sempre nei pensieri della società bianconera che vuole regalare un colpo da novanta al futuro tecnico Maurizio Sarri. Inzaghi spera di riuscirlo a trattenere, punta forte sul suo talento e sulla sua tecnica per centrare la qualificazione in Champions ma sa bene che sarà difficile convincerlo a rinunciare ad una proposta di un club del calibro della Juventus. Il serbo è stato uno dei tanti temi toccati nell'incontro di una settimana fa tra Lotito, Tare ed il tecnico: il diesse è stato chiaro e in caso di addio del serbo è pronto a regalare ad Inzaghi un altro colpo dei suoi. D'altronde avere in risa un giocatore scontento non sarebbe il massimo per una squadra che nella prossima stagione vuole a tutti i costi entrare nell'Europa che conta. Lo sa bene Inzaghi che proprio quest'anno ha più di una volta dovuto fare i conti i mal di pancia del serbo che, la scorsa estate accostato al Real Madrid, alla fine è rimasto alla Lazio. La sua annata a corrente alternata la dice lunga sul morale del giocatore che comunque nel momento più importante della stagione, in finale di Coppa Italia, è stato decisivo per conquistare il trofeo. Milinkovic a Roma si trova bene e stima Inzaghi ma sa bene di essere un top player e che è destinato ad un top club europeo.

Così come un anno fa però Claudio Lotito non farà sconti. Nonostante non abbia giocato la sua migliore stagione il presidente valuta Milinkovic 100 milioni di euro e non accetterà offerte inferiori. Già respinta una prima proposta della Juve a 60 milioni di euro, il patron biancoceleste contrariamente ad un anno fa è pronto ad accettare eventuali contropartite. Kean piace tantissimo ma la Juve punta forte sull'attaccante e sarebbe pronta a girare Spinazzola e Romero, del Genoa ma già bloccato dai bianconeri.

Lunedì 10 Giugno 2019, 05:01

