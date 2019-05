Enrico Sarzanini

ROMA La gloria e il prestigio ma anche i soldi. La vittoria in Coppa Italia per la Lazio vale ben 25 milioni di euro. Aver messo in bacheca il quinto trofeo dell'era Lotito infatti garantisce alla squadra la partecipazione alla prossima Europa League con un gettito stimato di 18-20 milioni di euro. A questo si devono aggiungere altri 5,3 milioni per per la vittoria ai quali si deve aggiungere il 45% dell'incasso dal botteghino, circa 1,6 milioni, oltre alla possibilità di giocarsi la Supercoppa Italiana. E qui entra in ballo l'accordo con gli Emirati Arabi che potrebbe portare un ulteriore introito da 3,4 milioni, anche se al momento la Lega non ha ancora deciso se la gara si giocherà ad agosto in Italia oppure a Riyad in una data da scegliere tra dicembre di quest'anno o gennaio 2020. Insomma un introito complessivo importante per le casse della Lazio non tanto per il bilancio, il più sano della Serie A grazie al segno più che il presidente Claudio Loitito fa ormai segnare da diverse stagioni, quanto per il calciomercato. Certa la partecipazione all'Europa dovrà essere allestita una rosa all'altezza anche perché l'età di alcuni calciatori come Lulic, Radu e Parolo impongono una sorta di mini rivoluzione, tutto in attesa che diventi più chiaro il futuro di Luis Alberto e Milinkovic, lo scorso anno al centro di diverse voci di mercato. Si profila una lunga estate soprattutto per il diesse biancoceleste Igli Tare che ha già messo a segno il primo colpo con l'arrivo di Bobby Adekanye, attaccante classe '99 che si è svincolato dal Liverpool a parametro zero e che mercoledì sera all'Olimpico ha assistito alla vittoria dei suoi futuri compagni. Il calciatore ha già firmato il contratto che lo lega per i prossimi quattro anni alla Lazio e a fine stagione verrà ufficializzato.

riproduzione riservata ®

Venerdì 17 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA