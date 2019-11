Enrico Sarzanini

ROMA - La coppia più bella d'Europa. A suon di gol Ciro Immobile e Joaquin Correa stanno spingendo la Lazio sempre più in alto. Con il 4-2 sul Lecce Simone Inzaghi può finalmente respirare a pieni polmoni aria di Champions, tutto merito di un attacco sempre più stellare che in Europa non ha rivali. Ciruzzo e il Tucu con 20 reti totali sono più avanti dei due tedeschi Lewandowski e Gnabry o dei due inglesi Aguero e Sterling. Inarrestabile Immobile che ormai segna da sette gare di fila in campionato e che ha superato quota 100 in biancoceleste. E Correa sta provando a mettersi in pari. Alla faccia di chi lo accusa di essere impreciso sotto porta, l'argentino con la doppietta contro il Lecce ha già messo a segno 6 reti, suo record personale e non sembra intenzionato a fermarsi. C'è un altro dato che fa ben sperare il tecnico Inzaghi: nelle sette gare in cui ha schierato Correa e Immobile la Lazio ha ottenuto ben sei vittorie ed un solo pareggio nella sfida contro la Roma, in cui la squadra colpì ben quattro pali, con ben 18 gol all'attivo e una media di tre reti a partita. Numeri incredibili che confermano il potenziale in avanti della squadra biancoceleste che, secondo attacco del campionato con 28 gol dietro all'Atalanta, è seconda agli orobici anche nel numero dei tiri in porta fatti, ben 160 contro i 180 della formazione di Gasperini. Immobile e Correa punta di diamante della Lazio, la coppia d'oro è seconda solo a Cristiano Ronaldo anche per i tiri in porta: CR7 comanda questa speciale classifica a quota 39 (25 in porta e 14 fuori) secondo è l'attaccante partenopeo (35 fatti 26 in porta e 9 fuori) davanti proprio all'argentino (34, 27,7) numeri che confermano anche la grande precisione del duo in area, capaci sempre di creare qualche grattacapo ai portieri avversari, spesso costretti agli straordinari. Vale la pena citare Luis Alberto, perché se l'attacco della Lazio gira a dovere è anche e soprattutto merito dello spagnolo che, guarda caso, in Serie A è sempre più leader della classifica dei passaggi chiave, che comanda a quota quindici.

Martedì 12 Novembre 2019

