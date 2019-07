Enrico Sarzanini

ROMA - «La Champions non deve essere un'ossessione». Parola di Francesco Acerbi che dal ritiro di Auronzo ha parlato degli obiettivi della Lazio: «Nell'ultima stagione, nei momenti clou, ci è mancato quel passettino ha spiegato a Sky Sport - quella scintilla in più per provare ad andare in Champions come ha fatto l'Atalanta». Poi arriva il monito del difensore: «Non deve essere un'ossessione solo un grosso obiettivo. Ognuno di noi deve averlo dentro, insieme a un pizzico di presunzione per raggiungere l'obiettivo, ma sempre con grandissima umiltà». Dagli obiettivi al mercato il passo è breve, Acerbi manda un messaggio a Milinkovic che sarebbe entrato nei radar del Manchester United: «Potrei promettergli che andiamo in Champions ma mi immedesimo in lui che ha dimostrato di essere un giocatore forte. Non so che squadra abbia dietro, so che l'ambizione di chiunque è migliorarsi. Se ha squadre blasonate e ambizioni, non è che deve andare via per forza, ma ci sta che piaccia. Se restasse, ovvio che ci farebbe molto piacere, è un elemento in più».

Così sulla griglia di partenza: «Juventus, Napoli e Inter sono le tre indiziate per il podio e noi sicuramente ce la giocheremo per il quarto posto ma dipenderà tutto da noi».

Chiusura dedicata a Sinisa Mihajlovic: «Gli ho scritto un messaggio, gli faccio un grosso in bocca al lupo. Non mollare e avere forza e coraggio sono frasi fatte, sicuramente vere ma uno come Mihajlovic è già forte di suo. Quello che gli ho detto è di non pensare a quello che ha e di vivere serenamente, di pensare sempre positivo come se non avesse la malattia, anche se è una brutta bestia». Fatta per il rinnovo di Danilo Cataldi fino al 2024, nelle prossime ore è attesa l'ufficialità, aspettando sviluppi sul fronte Milinkovic la Lazio segue ancora il turco Yazici ma il presidente Ahmet Agaoglu è stato chiaro sulla valutazione del giocatore: «Sappiamo che vuole fare il salto di qualità, ma chi lo vuole deve accontentarci. Per chiudere la trattativa servono 20 milioni e noi pretendiamo anche il 20% sulla futura rivendita». Intanto quinta vittoria in altrettante amichevoli per la Lazio che ieri ad Auronzo ha battuto 5-0 la Virtus Entella fresca di promozione in Serie B grazie alle doppiette di Patric, Correa e al gol di Luis Alberto.

