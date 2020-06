Enrico Sarzanini

ROMA L'uomo della provvidenza adesso vuole essere protagonista. Caicedo è pronto a ripartire e lo vuole fare mercoledì sera a Bergamo contro l'Atalanta con una maglia da titolare addosso. Inzaghi va verso questa direzione: salvo sorprese sarà lui il compagno in attacco di Ciro Immobile Un tempo bomber di scorta, Caicedo si è conquistato i gradi di titolare a suon di ottime prestazioni e di gol pesantissimi (come quello segnato a Cagliari al 98' che regalò i tre punti alla Lazio), il resto lo hanno fatto i numeri: oltre ad essere diventato una colonna portante della squadra, infatti, l'ecuadoriano ogni volta che va in gol fa vincere i biancocelesti. Sono 8 i centri messi a segno fin qui in Serie A contro Genoa, Sassuolo, Juventus, Cagliari, Sampdoria, Spal e Parma, la Lazio ha sempre vinto. «Ormai lo sapete, non è finita finché non lo decido io» ha detto recentemente in un video emozionale comparso sui social e condiviso migliaia di volte, Caicedo ha in testa due obiettivi: sogna di vincere lo scudetto ma anche di eguagliare il suo primato di gol personale. In carriera è andato in doppia cifra solo una volta, nella stagione 2010-2011 quando vestiva la maglia del Levante: allora ne segnò ben 13 in 27 partite, per raggiungere l'obiettivo ne mancano appena cinque.

Sono ormai lontane le critiche di due anni fa per il mancato gol a Crotone che avrebbe mandato la Lazio in Champions League e che invece la gara successiva fu battuta dall'Inter in casa e si dovette accontentare dell'Europa League, oggi l'attaccante è diventato una prima scelta per Inzaghi: titolare in cinque delle ultime sei gare giocate prima dello stop per il covid, la Lazio ha conquistato ben 4 vittorie ed un pareggio.

LA SQUADRA - La squadra intanto continua la preparazione in vista della gara di mercoledì contro l'Atalanta, quasi certo il forfait di Leiva, che sente ancora dolore al ginocchio operato, si è invece rivisto Marusic che dunque torna in corsa per un posto da titolare come vice Lulic e dunque contende il posto a Jony. Decisive le prossime sedute, la squadra si ritroverà già questa mattina alle 10 a Formello.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA