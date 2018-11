Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA L'ultimo tabù per puntare dritti alla Champions League. La Lazio ospita domenica il Milan ultima big del girone di andata per invertire la tendenze che in questa stagione l'ha vista sempre sconfitta contro le dirette concorrenti. Una tendenza che in questi due anni e mezzo è diventata un vero e proprio incubo per Inzaghi, capace in 26 gare di ottenere 4 vittorie e ben 18 sconfitte. Numeri da incubo che il tecnico spera di poter invertire già da domenica: certo all'Olimpico si presenterà un Milan a dir poco falcidiato dagli infortuni (saranno out Caldara, Biglia, Bonaventura, Musacchio e Romagnoli) ma la squadra è da sempre una vera e propria bestia nera per la Lazio che nelle ultime dieci stagioni ha ottenuto appena quattro vittorie, nessuna peraltro a San Siro dove il tabù resiste addirittura dal 1989 quando fu un clamoroso autogol di Maldini a regalare la vittoria ai biancocelesti. Perfino nella stagione 1999-2000, quella culminata con lo scudetto, la squadra allora allenata da Eriksson uscì sconfitta da San Siro per 2-1 mentre all'Olimpico pareggiò al termine di un 4-4 pirotecnico raggiunto da Salas a poco più di un quarto d'ora dalla fine.Le due vittorie ottenute da Inzaghi la scorsa stagione contro il Milan all'Olimpico (il 10 settembre con un convincente 4-1 firmato Immobile, tripletta e Luis Alberto) e con la Juve nientedimeno che all'Allianz Arena (1-2 doppietta di Immobile e rigore parato nel recupero da Strakosha) sembravano aver guarito la Lazio che invece ha aperto la nuova annata con due sconfitte contro Napoli e Juve ed ha proseguito subendo il 3-1 dalla Roma ed il pesante 3-0 ad opera dell'Inter.Domenica ci sono tutti gli ingredienti per invertire la tendenza ma soprattutto per conquistare 3 punti che sarebbero fondamentali nella corsa al traguardo Champions: se da una parte c'è Milinkovic che cerca il suo primo gol al Milan, dall'altra c'è Immobile che non ha ancora mai segnato ai rossoneri da quando in panchina c'è Gattuso: dopo la tripletta nel 4-1 della scorsa stagione, nelle altre tre gare ne ha giocate due (le semifinali di Coppa Italia che spedirono i rossoneri in finale) restando a secco.riproduzione riservata ®