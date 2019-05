Enrico Sarzanini

ROMA L'incubo per i laziali è diventato realtà: sarà Luca Banti di Livorno ad arbitrare la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta in programma domani sera allo stadio Olimpico. La protesta è montata subito via social e nelle radio, dalla società nessun commento ufficiale ma la scelta ha destato più di qualche dubbio visti i precedenti del toscano con i biancocelesti. Se in Coppa Italia il bilancio è equilibrato con una vittoria ed una sconfitta nel complessivo non si può dire la stessa cosa: Banti ha diretto 27 gare della Lazio con 8 vittorie, 5 pareggi, e ben 14 sconfitte, ossia il 52%. L'arbitraggio che ha fatto più discutere in questa stagione è stata la sfida interna contro il Milan (1-1) dello scorso 25 novembre, quando negò un rigore ai biancocelesti dopo una trattenuta di Kessié su Parolo. Nei minuti finali espulse anche Inzaghi (lo aveva già fatto in un Lazio-Inter di qualche anno fa) che si era inizialmente rifiutato di lasciare il terreno di gioco. Sono diversi gli episodi che hanno reso indigesto Banti ai laziali: nella gara interna con la Juve della scorsa stagione fu contestato per il mancato rigore concesso a Leiva per un'entrata di Benatia, con le squadre ferme sullo 0-0. L'arbitro nonostante le proteste non andò al Var ma l'errore che nessuno ha dimenticato in casa Lazio è datato 3 aprile 2011: al San Paolo Banti, con i biancocelesti in vantaggio per 3 a 2, non vide che la palla calciata da Brocchi aveva oltrepassato la linea di porta. Dopo qualche minuto arrivò un rigore dubbio e l'espulsione di Biava, trasformato da Cavani che poi realizzò anche la rete (contestata) del 4-3 al novantesimo che regalò ai partenopei la vittoria. In palio, in quella gara, c'era la Champions. Il fischietto toscano è balzato agli onori della cronaca sportiva anche per il derby del 4 dicembre 2016, quello della mancata espulsione di Strootman che dopo il gol scatenò una rissa e fu poi squalificato dal giudice sportivo per 2 giornate, e di quella affrettata di Cataldi, del rigore concesso e poi trasformato in punizione.

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA