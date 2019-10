Enrico Sarzanini

ROMA - L'avvio di questa stagione sa tanto di rinascita. Luis Alberto si vuole riprendere la Lazio. In estate quasi vicino al ritorno a Siviglia, «ma l'offerta non ha accontentato la Lazio» come ha spiegato lui stesso in una recente intervista, alla fine il numero 10 biancoceleste è rimasto convinto dalle rassicurazioni di Simone Inzaghi pronto a dargli un ruolo da primo attore. Archiviate le polemiche di giugno per quella frase infelice su Lotito («A volte non lo capisco»), in una intervista parlando di calciomercato ed in particolare dello spagnolo aveva ribadito, come spesso accade, che «se c'è una cosa che nel mondo del calcio non manca, sono i giocatori», Luis Alberto è tornato protagonista. Dopo un'annata storta piena di infortuni e passi falsi si è ripreso la scena in biancoceleste ed è stato richiamato in Nazionale per la doppia sfida contro Norvegia e Svezia valide per le qualificazioni a Euro 2020. Tutto merito di un inizio di stagione da incorniciare: 7 gare, un gol nel derby contro la Roma che ha regalato il pareggio alla Lazio e 5 assist, sei se si considera quello contro il Rennes in Europa League, quattro dei quali sono andati a finire sui piedi del capocannoniere Ciro Immobile. Nei primi 5 campionati europei solo De Bruyne del Manchester City, a quota 8, è riuscito a fare meglio ora Luis Alberto spera di eguagliare il suo primato di 18, raggiunto due anni fa. Il fantasista si gode il momento ma soprattutto la chiamata in Nazionale: «Speravo di essere convocato nuovamente ha spiegato qualche giorno fa in una intervista al quotidiano Marca - Sapevo che l'allenatore stava offrendo molte opportunità e adesso che l'ho avuta voglio convincerlo a trattenermi». Soprattutto perché lo spagnolo non si era mai sentito così bene: «Sono diventato più forte, a questo livello non sono mai stato nemmeno quando la Spagna mi ha chiamato per la prima volta (nel 2017, ndr)». Il segreto del suo successo manco a dirlo Simone Inzaghi: «Mi ha dato la continuità e la sicurezza che cercavo. Quest'ultima stagione mi ha permesso di avere più libertà e spazi con la palla».

Lazio e Uefa. Il club ha reso noto di aver ricevuto dall'Uefa contestazioni per comportamento razzista di alcuni suoi tifosi nel match col Rennes. La Lazio individuerà i responsabili e lo allontanerà dallo stadio.

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 05:01

