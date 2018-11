Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA - L'allarme è scattato ieri pomeriggio: Lucas Leiva rischia seriamente di saltare la sfida Champions contro il Milan. Il centrocampista brasiliano lamenta lo stesso problema agli adduttori rimediato nella trasferta di Parma che lo aveva tenuto fuori per quasi tre settimane e ieri, nel secondo dei due giorni di riposo concessi da Inzaghi, è andato in Paideia per un controllo che ha confermato il problema muscolare. Rientrato prima del previsto nell'ultima sfida a Sassuolo, Leiva era uscito al 78' per un leggero affaticamento. Venerdì il giocatore si è fermato e lo staff medico biancoceleste lo ha messo a riposo precauzionale tanto che sabato mattina non ha nemmeno preso parte all'amichevole contro la Cavese. Ieri però ha avvertito di nuovo dolore ed è stato costretto a correre in Paideia per fare degli accertamenti diagnostici. Probabilmente si tratta di una ricaduta del vecchio problema, fatto sta che Inzaghi difficilmente potrà contare sul brasiliano domenica pomeriggio all'Olimpico contro il Milan. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente ma se non sarà al top della forma il giocatore difficilmente verrà rischiato.In attesa, si scalda Danilo Cataldi che, superato nelle gerarchie Murgia (a gennaio potrebbe essere ceduto in prestito), nelle due sfide contro Inter e Spal non aveva affatto sfigurato e si era meritato i complimenti in pubblico del tecnico biancoceleste. Stamani alle 11 alla ripresa sarà comunque tutto più chiaro, anche perché Inzaghi, pur senza diversi nazionali, dovrà iniziare a pensare all'undici da schierare domenica contro i rossoneri dove proverà a infrangere il tabù grandi. L'altro dubbio si chiama Caicedo, anche lui tenuto in questi giorni a riposo precauzionale, oggi dovrebbe essere regolarmente in campo e mettersi dunque a disposizione. Nessun problema per Milinkovic che rientrato dal ritiro con la Nazionale la scorsa settimana per un piccolo fastidio ai flessori ha rassicurato il tecnico sulle sue condizioni e domenica sarà regolarmente in campo così come Ciro Immobile che invece è tornato a Roma per smaltire le delusioni con la Nazionale. Il gol in azzurro ormai è un miraggio e Ciro vuole ritrovare morale con il Milan a suon di gol cosa che, al contrario di quanto avviene con l'Italia, in campionato gli riesce benissimo ed il messaggio che ha lanciato su Instagram è chiaro: «Ogni difficoltà porta con se una lezione da imparare».riproduzione riservata ®