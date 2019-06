Enrico Sarzanini

ROMA - «Inzaghi è l'allenatore ideale per portare la Lazio in Champions». Parola di Vincenzo D'Amico, uno dei protagonisti del primo scudetto del 1974 che vede nel tecnico il punto di forza della squadra: «Sono contento che sia rimasto perché conosce bene ambiente, società e giocatori ma la società lo dovrà accontentare. In tal senso le voci dell'interesse di Juve e Milan ho la sensazione che siano state una scusa avere più voce in capitolo sul mercato». Sarà il diesse Tare a dover costruire una squadra da quarto posto: «Servono innanzitutto due quinti titolari: a destra Lulic non ce la può più fare da solo mentre a sinistra serve un titolare. Sento parlare tanto di Lazzari, io dico magari ce casca. Il fallimento di Berisha e Parolo, non più giovanissimo, impongono l'arrivo di un centrocampista all'altezza». Anche in difesa serviranno rinforzi importanti: «Leggo che Radu vorrebbero liberarlo gratis, quindi serve un altro centrale titolare con Bastos e Luiz Felipe le prime alternative». Tutto senza dimenticare l'attacco: «C'è l'incognita Caicedo: se va via bisognerà acquistare un attaccante complementare o simile ad Immobile a seconda delle esigenze del tecnico».

Secondo D'amico per ambire al quarto posto non bisognerà ripetere gli errori dell'ultima stagione: «Sarei riduttivo se dicessi che tutto è dipeso dalle tre sciagurate gare contro Chievo, Spal e Sassuolo perché nel girone di andata oltre ad essere mancati giocatori importanti come Luis Alberto e Milinkovic, riapparsi nel ritorno, non ci sono stati i ricambi giusti quando qualcuno doveva rifiatare». I soldi per fare il mercato potrebbero arrivare proprio dalla cessione di Milinkovic che l'ex numero 11 approva: «Per 100 milioni si cede chiunque. Mi aspetto una Lazio protagonista di questo mercato, basta avare l'intenzione di investire soldi importanti: se acquisti 3 giocatori da 30 milioni è davvero tanta roba...».

Chiusura dedicata alle bandiere nel calcio che a Roma, sponda giallorossa, sono state ammainate: «Da innamorato del calcio dico che Totti e De Rossi lontani dalla Roma è assurdo ma è difficile giudicare da fuori, bisogna capire il rapporto con chi comanda e con l'inglese (Baldini, ndr) che decide tutto».

Giovedì 27 Giugno 2019, 05:01

