Enrico Sarzanini

ROMA Infinito Ciro Immobile: i suoi record ormai non fanno quasi nemmeno più notizia. A segno da undici gare di fila il bomber biancoceleste con la doppietta rifilata all'Udinese è salito quota 17 reti in campionato e adesso punta seriamente al record di marcature in Serie A centrato da Higuain che nella stagione 2015-2016 con la maglia del Napoli chiuse l'annata a quota 36. Ciro adesso ci crede veramente perché la sua media è addirittura superiore a quella che stava tenendo allora l'argentino, che a questo punto del campionato era arrivato appena a quota 12. I due sabato sera allo stadio Olimpico si ritroveranno uno di fronte all'altro in campionato in quello che si preannuncia come il big match di giornata, la gara che potrebbe clamorosamente portare la Lazio a 3 dai bianconeri in classifica.

Impensabile fino a qualche mese fa quando su Formello si erano addensate le minacciose nubi della crisi, oggi la squadra di Inzaghi h ritrovato gioco e risultati, capace di acquisire quella maturità che nelle ultime stagioni l'ha privata della possibilità di giocare in Champions League. In questo contesto i record di Immobile sono oro colato per le ambizioni della Lazio. L'attaccate contro l'Udinese ha messo a segno la quinta doppietta stagionale, come nessuno è riuscito ancora a fare in Europa, e dopo appena 14 giornate è a -2 dal record storico in un campionato per un giocatore della Lazio: 7, realizzate da Crespo nel 2000/2001 e dallo stesso Immobile nella stagione super del 2017/2018. Immobile continua senza sosta a scalare la classifica dei bomber all time biancocelesti e domenica ha raggiunto Tommaso Rocchi a quota 105 reti, ad appena tre lunghezze c'è Bruno Giordano. A 122 Chinaglia, 127 Signori, 159 Piola con il chiaro obiettivo di provare a diventare il più grande marcatore della storia della Lazio.

Ma i record di Immobile superano i confini, l'obiettivo torna nuovamente quella Scarpa d'Oro due stagioni fa sfuggita per un soffio. Adesso è primo a 34 punti, sopra ad un certo Robert Lewandowski, l'attaccante del Bayern Monaco che contro il Leverkusen è rimasto a secco e ha ceduto il primato. Ciro supera la punta polacca anche per il maggior numero di partite in cui è andato a segno, 12 in 14 gare contro le 11 reti di Lewandowski in partite. Per l'Europeo c'è ancora tempo, ma le avversarie sono avvisate.

E anche Simone Inzaghi, ormai, fa rima con record. L'ultimo lo ha centrato domenica contro l'Udinese, sesta vittoria di fila, il tecnico ha eguagliato se stesso e ora punta alle 9 di Sven Goran Eriksson. Tornato a vincere a San Siro contro il Milan in campionato 30 anni dopo, ha fatto segnare una delle tre migliori partenze della storia della Lazio: il record è suo, 32 punti nel 2017-18, furono 31 nel 1999/00 e nel 2002/03, questa squadra si piazza sul podio in terza posizione.

Martedì 3 Dicembre 2019, 05:01

