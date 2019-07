Enrico Sarzanini

ROMA In un anno è diventato subito leader. Francesco Acerbi ha impiegato una sola stagione per essere uno dei punti di riferimento della Lazio: «Mi fa piacere perché vuol dire che ho lavorato bene spiega in conferenza -. E' da una vita che mi chiamano leone perché cerco sempre di dare il massimo dentro e fuori dal campo ma soprattutto di migliorarmi». Un atteggiamento che spera di riuscire a trasmettere anche ai giovani: «Diamo dei consigli ma la cosa migliore è dare l'esempio sia in partita che durante gli allenamenti». Se è vero che chi ben comincia è a metà dell'opera, Acerbi vede un futuro roseo per la Lazio: «C'è entusiasmo e complicità perché ci conosciamo di più. Il gruppo è sano e ha giocatori di grande livello con un tecnico esperto. Siamo in un ambiente sereno ma per centrare gli obiettivi dipenderà tutto da noi. Io vado dallo psicanalista per diventare migliore come uomo e di conseguenza come giocatore. Non mi vergogno a dirlo». Un concetto che sottolinea più volte: «Giocare in Champions sarebbe bellissimo e deve essere uno stimolo a fare di più. Noi vogliamo andarci a tutti i costi ma dipenderà dalle nostre ambizioni». Che lo scorso anno in campionato ad un certo punto sono mancate: «La vittoria in Coppa Italia è stata bellissima ma la Lazio non può e non deve mai arrivare ottava. Per quello dico che dipende da ognuno di noi, dalla nostra voglia e da quello che vogliamo trasmettere perché le qualità della squadra sono indiscusse». Sarà importante non ripetere gli errori di un anno fa: «Dopo la vittoria a San Siro ci siamo inceppati e la colpa è solo nostra. Vedo serietà ed impegno e siamo un ottimo gruppo ma servono le conferme quando si farà sul serio». Acerbi promuove i nuovi acquisti: «Si sono subito integrati e hanno una grande voglia di migliorarsi. Vavro avrà un grande futuro perché è giovane ma non si accontenta mai e cerca sempre di migliorarsi».

Fronte mercato, Lazio ad un passo da Gustavo Cipriano, talentuoso difensore centrale del Santos classe 1991: arriverà in prestito con obbligo di riscatto e il 20% al club brasiliano di una futura rivendita come accaduto per Felipe Anderson.

Giovedì 18 Luglio 2019, 05:01

